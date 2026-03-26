Asturias se promociona en Argentina para captar turismo internacional "en pleno crecimiento"

El director de la Oficina Española de Turismo (OET) de la capital argentina, Felipe Formariz, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo

El Gobierno del Principado intensifica su estrategia de internacionalización turística con una nueva campaña en Argentina, un mercado en pleno crecimiento y alineado con el modelo de visitante que busca la comunidad: estancias más largas, mayor gasto y un interés creciente por la cultura, la gastronomía y la naturaleza.

La vicepresidenta del Ejecutivo asturiano, Gimena Llamedo, ha anunciado en Buenos Aires el lanzamiento de esta iniciativa, prevista para el último trimestre del año, tras mantener un encuentro de trabajo con Felipe Formariz en la sede de Turespaña.

La campaña combinará acciones en medios tradicionales, soportes digitales y redes sociales, con el objetivo de incrementar la visibilidad de Asturias en uno de los mercados latinoamericanos con mayor potencial. Además, durante la primavera, agentes de viajes argentinos visitarán la comunidad para conocer de primera mano su oferta turística.

El Principado pone el foco en un perfil de visitante que valora la autenticidad del destino. “Asturias quiere seguir ganando presencia en un mercado que encaja muy bien con el modelo turístico que estamos consolidando”, ha señalado Llamedo, destacando el interés de los turistas argentinos por experiencias ligadas al paisaje, la gastronomía y la cultura.

Los datos respaldan esta apuesta. En 2025, España recibió 821.000 turistas argentinos, un 23% más que el año anterior, consolidándose como uno de sus destinos preferidos. En el caso de Asturias, la evolución es aún más significativa: 5.049 visitantes procedentes de Argentina, un 42,3% más que en 2024, que generaron más de 49.000 estancias, con una media cercana a los diez días.

Estas cifras refuerzan la estrategia del Principado de apostar por un turismo de mayor valor añadido, que contribuya a una mejor distribución de los flujos a lo largo del año y a un mayor impacto económico en el territorio.

Durante la reunión también se abordaron nuevas vías de colaboración con el sector turístico argentino, incluyendo acciones dirigidas a agencias de viaje y operadores especializados, con el objetivo de consolidar la presencia de Asturias en mercados internacionales que se alinean con su modelo turístico sostenible y de calidad.