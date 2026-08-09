La exposición "Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida" llega a Cantabria

La exposición ‘Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida’ llegará el próximo martes, 11 de agosto, a Cantabria con motivo del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La muestra, organizada por la Embajada de Mónaco en España, podrá visitarse en el patio de la Biblioteca Central de Cantabria hasta el 21 de septiembre.

La exposición, que ya ha pasado por Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca, pretende poner de relieve los vínculos históricos, culturales y diplomáticos que han unido a Mónaco y España a lo largo de cinco siglos.

A través de una selección de documentos, archivos e imágenes, el recorrido repasa las principales etapas de esta relación y muestra los intercambios políticos, culturales y humanos que han contribuido a consolidar unos lazos que se mantienen hasta la actualidad.

El vínculo con Cantabria

La elección de Cantabria como sede de la exposición tiene además un significado especial por la relación histórica existente entre el Principado y la comunidad autónoma. Estos vínculos se remontan al Príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922), pionero de la investigación científica y uno de los grandes impulsores de los estudios sobre la prehistoria europea.

El príncipe mostró un especial interés por las cuevas prehistóricas de Cantabria y apoyó las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la región, contribuyendo al conocimiento y a la proyección internacional del patrimonio rupestre cántabro.

Como reconocimiento a este legado, en 2022 se inauguró en Puente Viesgo el Centro de Arte Rupestre de Cantabria ‘Príncipe Alberto I de Mónaco’, dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio prehistórico de la comunidad.

Otra de las fotografías que pueden verse en la exposición | DR Archives historiques du Palais princier de Monaco

En aquel momento, el Gobierno de Cantabria y el Principado de Mónaco suscribieron además un acuerdo de cooperación cultural para fomentar los intercambios en materia de patrimonio, investigación, cultura y promoción internacional.

La exposición constituye así un homenaje tanto al 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Mónaco y España como a la colaboración científica y cultural que desde hace más de un siglo mantiene el Principado con Cantabria.

La embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau, ha destacado que la conmemoración supone una oportunidad para rendir homenaje a los vínculos históricos entre ambos países y proyectar hacia el futuro una relación basada en "respeto, confianza y colaboración".

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha considerado que la exposición permitirá a cántabros y visitantes conocer de forma más cercana la estrecha relación entre Cantabria y Mónaco, especialmente a través de la conservación de uno de los grandes patrimonios arqueológicos de la comunidad.

La Embajada de Mónaco en España, con sede en Madrid, ha impulsado durante 2026 una programación especial junto a la Dirección de Asuntos Culturales del Principado para conmemorar los 150 años de su misión diplomática en España, correspondiente al periodo 1876-2026.