Cantabria impulsa una misión empresarial a Uruguay y Chile para abrir nuevas oportunidades de negocio

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN y en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, ha abierto la convocatoria para participar en una misión comercial multisectorial a Uruguay y Chile que se celebrará del 5 al 9 de octubre. Las empresas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 24 de julio.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, busca facilitar la apertura y consolidación de relaciones comerciales de las empresas cántabras en dos de los mercados con mayor estabilidad y potencial de crecimiento de América Latina.

Para ello, cada empresa participante contará con una agenda personalizada de reuniones con potenciales clientes, distribuidores, importadores, socios tecnológicos y organismos de interés en Montevideo y Santiago de Chile, diseñada en función de su perfil y objetivos comerciales.

Esta misión constituye la tercera acción del Plan de Promoción Internacional de 2026 y forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar la presencia exterior del tejido empresarial cántabro y favorecer la diversificación de mercados.

Uruguay se presenta como uno de los destinos más atractivos para la inversión en América Latina por su estabilidad política, seguridad jurídica y apertura económica, además de actuar como plataforma de acceso al resto de países del Cono Sur. Entre los sectores con mayores oportunidades destacan la agroindustria sostenible, las energías renovables, la tecnología, las infraestructuras y la logística, perspectivas que podrían verse reforzadas con la futura entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Por su parte, Chile ofrece nuevas oportunidades para las empresas europeas tras la entrada en vigor del Acuerdo Comercial Interino con la Unión Europea, especialmente en ámbitos como la energía, la minería, la agroindustria, las tecnologías de la información, el medio ambiente, la logística y los servicios avanzados.

Las agendas comerciales serán elaboradas con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de España en Uruguay y de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile. Además, está prevista una sesión específica con representantes del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y de la Enterprise Europe Network (EEN) en Santiago para presentar oportunidades de cooperación tecnológica e innovación internacional.

Como apoyo a la internacionalización, SODERCAN asumirá el 70% del coste de las agendas de reuniones en ambos países. Asimismo, las empresas que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a ayudas para sufragar los gastos de viaje.

Las compañías podrán optar por participar en toda la misión, visitando Uruguay y Chile, o centrar su actividad únicamente en uno de los dos mercados. Toda la información sobre la convocatoria y el proceso de inscripción está disponible en la web de SODERCAN y del Plan de Internacionalización de Cantabria.