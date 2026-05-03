Fabiola García ensalza “la gran familia” de los centros gallegos en Argentina

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, puso en valor el papel de los centros gallegos en Argentina, a los que definió como “una gran familia” que mantiene viva la identidad cultural y fortalece los lazos con Galicia desde el exterior.

Durante su visita al Centro Galego de Avellaneda, en Buenos Aires, la conselleira subrayó que estas entidades actúan como punto de encuentro para la diáspora gallega y contribuyen activamente al bienestar de sus miembros, además de promover la cultura y las tradiciones de la comunidad.

García participó en un desayuno-coloquio y reafirmó su compromiso como madrina de los premios Barca de Sálvora, unos galardones que reconocen desde 2019 la trayectoria de mujeres destacadas de la colectividad gallega en Argentina. La conselleira destacó que estas distinciones permiten visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la emigración.

Fabiola García con el presidente del Centro Gallego de Avellaneda | Galicia Aberta

La agenda institucional incluyó también encuentros con la Asociación Civil Gallega Hijos del Ayuntamiento de O Porto do Son, donde resaltó el desarrollo de este municipio gallego como referente turístico, y con la Asociación Cultural Benéfica de Corcubión, fundada en 1922 para apoyar a los emigrantes gallegos en su llegada a Argentina.

En esta última entidad, García participó en el tradicional cocido del primero de mayo y destacó la importancia de mantener vivas las raíces culturales a pesar de la distancia, gracias al trabajo de asociaciones con una larga trayectoria y fuerte implantación social.

Asimismo, durante la jornada se estableció una conexión en directo con la Xuntanza de Confraternidade de O Porto do Son, en la que participaron representantes de la Xunta como la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el director general Roberto Barba, además del alcalde José Luis Oujo.

La conselleira concluyó destacando que la Galicia exterior es “fundamental para entender lo que es hoy la comunidad”, y aseguró que Galicia seguirá siendo siempre el hogar de todos los gallegos, independientemente de donde residan.