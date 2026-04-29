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Fabiola García viaja a Argentina y Uruguay para reunirse con la colectividad gallega y expertos del sector sénior

VIAJE INSTITUCIONAL

La conselleira de Política Social e Igualdad inicia una gira institucional de cinco días por ambos países con encuentros con entidades de la emigración y profesionales de los cuidados

La conselleira de Política Social durante un encuentro con mayores
La conselleira de Política Social durante un encuentro con mayores | Europa Press

La conselleira de Política Social e Igualdad de la Xunta, Fabiola García, ya se encuentra en Argentina y Uruguay para iniciar una agenda institucional centrada en la colectividad gallega en el exterior y en el intercambio de experiencias con profesionales vinculados al ámbito sénior en América Latina.

Durante su estancia, la responsable autonómica mantendrá encuentros con entidades gallegas y representantes de la emigración con el objetivo de acercar las principales políticas sociales impulsadas por la Xunta hacia la diáspora gallega en ambos países.

Entre los asuntos que trasladará figuran las medidas orientadas al envejecimiento activo y saludable, como el Carné +65, así como iniciativas de apoyo a las familias y la conciliación, entre ellas la gratuidad de la educación infantil o la Tarxeta Benvida.

La agenda también contempla visitas a centros residenciales y reuniones con especialistas del sector sénior y de la llamada silver economy, con el propósito de compartir modelos de atención, analizar retos demográficos y explorar nuevas vías de colaboración en materia de bienestar y cuidados.

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