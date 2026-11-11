Fallece a los 90 años el embajador José Antonio de Yturriaga Barberán, referente de la diplomacia española y del Derecho internacional

El pasado 30 de octubre fallecía en Madrid, a los 90 años de edad, José Antonio de Yturriaga Barberán (Granada, 1936), embajador de España, destacado especialista en Derecho internacional y miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI). Con su desaparición se va una de las figuras más relevantes de la diplomacia española de su generación, cuya trayectoria profesional y académica estuvo marcada por una profunda vocación de servicio público, una sólida formación jurídica y una extraordinaria inquietud intelectual.

José Carlos Fernández Rozas ha dedicado un artículo in memoriam al embajador Yturriaga en el que recuerda su trayectoria profesional y su relación personal. En el texto, el catedrático afirma que su muerte «nos ha privado de un diplomático de sólida formación jurídica, de un estudioso del Derecho internacional y de un escritor que mantuvo hasta sus últimos años una presencia activa en los debates sobre la política exterior española».

Fernández Rozas recuerda que Yturriaga nació en Granada en 1936, estudió Derecho en Sevilla e ingresó en la Carrera Diplomática en 1965. A lo largo de su carrera estuvo destinado en Liberia, Irlanda, Austria, Portugal, Irak y Rusia. Sobre su manera de ejercer la profesión, señala: «Su condición de jurista se advertía en la manera de entender el oficio diplomático».

El autor destaca especialmente su contribución al Derecho internacional del mar y su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre esta materia. Recuerda que España tenía «razones sobradas para seguir con especial atención sus trabajos», por su fachada marítima, sus territorios insulares, la importancia de la pesca y la situación del estrecho de Gibraltar. También pone de relieve la colaboración que mantuvo con Julio D. González Campos y sus publicaciones sobre el régimen de los estrechos y la navegación internacional.

El homenaje señala asimismo la amplitud de su producción escrita. «José Antonio desarrolló una actividad escrita extraordinariamente amplia, que no quedó limitada a sus estudios sobre el Derecho del mar», escribe Fernández Rozas, quien repasa sus trabajos sobre política exterior, Gibraltar, el Sáhara Occidental, Rusia y la integración europea. También recuerda que mantuvo su actividad periodística hasta sus últimos meses: «Articulista constante y atento a los asuntos de actualidad, José Antonio mantuvo hasta sus últimos meses una actividad periodística que parecía ajena al paso de los años».

En el plano personal, Fernández Rozas evoca la vinculación de Yturriaga con el grupo de internacionalistas de la Universidad Complutense y su estrecha relación con Julio D. González Campos, a quien «siempre lo consideró su maestro y su amigo». Recuerda también su pertenencia al Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI), en el que fue elegido asociado de número en 1974 y miembro en 1992.

La despedida adquiere un tono especialmente personal al referirse a las diferencias ideológicas que existían entre ambos. Fernández Rozas escribe: «Nuestras profundas discrepancias ideológicas nunca fueron obstáculo para una amistad sostenida en el respeto mutuo, la lealtad y el reconocimiento de cuanto nos unía por encima de nuestras diferencias».

El autor concluye su recuerdo con una frase que resume la dimensión personal de la pérdida: «Con él se aleja un fragmento de nuestra propia historia».