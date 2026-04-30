Fallece a los 94 años Benito Blanco Álvarez, empresario gallego y ex presidente de FEDESPA

Ha fallecido Benito Blanco Álvarez, según han informado distintas entidades de la colectividad española en Argentina, que han trasladado públicamente sus condolencias a la familia y allegados. La noticia se ha difundido en las últimas horas a través de comunicados y mensajes en redes sociales de organizaciones vinculadas a la comunidad española en el país.

Blanco Álvarez nació en 1931 en Lalín y emigró a Argentina en 1952, en el contexto de los flujos migratorios de la posguerra. En el país sudamericano desarrolló su actividad empresarial en los sectores minero y energético, y mantuvo vínculos comerciales con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a lo largo de su trayectoria.

En el ámbito asociativo, ocupó - entre otros cargos - la presidencia de la Federación de Sociedades Españolas en Argentina entre 2018 y 2023, entidad que agrupa a numerosas organizaciones de la colectividad española en Argentina. Durante ese periodo participó en la actividad institucional de la Federación y en la coordinación entre distintas asociaciones.

Tras conocerse su fallecimiento, entidades como la propia Fedespa, la Casa Balear Bolívar o el Centro Lalín, Agolada y Silleda difundieron comunicados de pésame dirigidos a sus familiares, en los que han destacado su implicación en la vida asociativa.

Las exequias se celebrarán hoy en Buenos Aires, con velatorio en la sala Barberis y una misa en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, antes de su traslado al cementerio de la Chacarita.