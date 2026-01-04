Fallece en España Longinos Valdés Álvarez, referente de la colectividad asturiana en Cuba
OBITUARIO
Longinos Valdés Álvarez, histórico dirigente de la colectividad asturiana en Cuba y expresidente de la Federación de Asociaciones Asturianas de la isla, falleció el pasado sábado en Llanes, Asturias, en la residencia La Quintana de Pancar, donde residía desde hacía dos años.
Natural de Belmonte de Miranda, Valdés Álvarez desarrolló durante décadas una intensa labor asociativa y cultural vinculada a la emigración asturiana en Cuba. Al frente de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba impulsó numerosas iniciativas relacionadas con la vida cultural y social de la colectividad, así como con el mantenimiento de las tradiciones y la identidad asturiana.
Su trayectoria fue reconocida con diversas distinciones, entre ellas el Reconocimiento Gaspar Melchor de Jovellanos, la máxima distinción otorgada por la propia Federación, como muestra de agradecimiento a su dedicación y compromiso.
Tras su regreso a Asturias, fijó su residencia en el concejo de Llanes, donde pasó sus últimos años. Fue despedido en la intimidad familiar, tal y como había dispuesto su entorno más cercano.
Con su fallecimiento desaparece una figura destacada del asociacionismo asturiano en el exterior, muy apreciada tanto en Cuba como en su tierra natal.
