La Federación de Retornados analiza con Migraciones mejoras en el asesoramiento y cobertura social al colectivo

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (FEAER), Emilio Almodovar y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, han abordado la situación actual de las personas retornadas y han repasado los principales proyectos de la entidad.

Durante una reunión en Madrid, Almodovar hizo entrega de la memoria de actividades de la Federación, un documento que recoge el trabajo desarrollado en los últimos meses en apoyo a quienes emigraron en su día y han regresado a España. En él se detallan las actuaciones de asesoramiento, acompañamiento y defensa de derechos que se realizan a través de sus once asociaciones federadas distribuidas por todo el territorio nacional.

Además, se analizaron las líneas de colaboración futuras y los retos pendientes en materia de atención social, información administrativa y reconocimiento de derechos para el colectivo retornado.

Desde la Federación se puso en valor la labor constante de sus asociaciones, destacando su papel como red de apoyo cercana y especializada. Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad para defender los derechos e intereses de las personas emigrantes y retornadas, reforzando el diálogo institucional con el Gobierno.