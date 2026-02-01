Otra asociacion de retornados andaluces alerta de "infrafinanciación" y reclama más recursos para atender a emigrantes y temporeros

Las asociaciones de emigrantes y retornados de Jaén y Almería han alzado la voz en los últimos días para advertir de la situación límite en la que desarrollan su labor. Tanto la Asociación Jiennense de Emigrantes y Retornados (AJIER) como la Asociación Almeriense de Emigrantes y Retornados (ASALER) coinciden en señalar que la creciente demanda de asesoramiento y acompañamiento no está siendo respaldada por una financiación pública suficiente, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

AJIER ha presentado su Memoria de Actuación 2025 alertando de que ha alcanzado su “techo operativo”. La entidad jiennense asegura que la emigración temporera estructural en la provincia —especialmente hacia campañas agrícolas en Francia— genera un flujo constante de consultas que no puede seguir absorbiendo con la estructura actual. Solo en el último año ha gestionado más de 3.000 consultas relacionadas con pensiones de jubilación, invalidez y viudedad vinculadas a países como Francia o Alemania, cubriendo un vacío administrativo que, según subraya, no asumen ni las administraciones ni el sector privado.

Unas semana antes, ASALER hacía público su balance anual de 2025, en el que destaca haber superado las 4.500 personas asociadas y atendido cerca de 3.000 consultas en la provincia de Almería. La asociación subraya el refuerzo de sus servicios de asesoramiento jurídico, social y laboral, así como el acompañamiento en trámites complejos relacionados con pensiones, ayudas y gestiones administrativas en el extranjero. Sin embargo, advierte de que estos resultados se sostienen con recursos limitados y sin un incremento proporcional de la financiación pública.

Ambas entidades coinciden en que la falta de fondos compromete la estabilidad de sus equipos técnicos y la calidad de la atención prestada. AJIER denuncia que la reducción de subvenciones en los últimos años —como el recorte cercano al 66 % en la financiación procedente del 0,7 % del IRPF de la Junta de Andalucía desde 2021— ha agravado su precariedad. Considera especialmente difícil de entender esta disminución en un contexto en el que la recaudación global de esa partida ha aumentado.

ASALER, por su parte, alerta de que la infrafinanciación limita su capacidad de crecimiento y puede poner en peligro un servicio que considera esencial para un colectivo especialmente vulnerable, como son los retornados y sus familias en proceso de reintegración laboral y social.

Tanto en Jaén como en Almería, las asociaciones reclaman a las administraciones un compromiso firme que se traduzca en financiación estable y suficiente. Defienden que su labor no es únicamente asistencial, sino una garantía de justicia social para miles de andaluces que han trabajado en el extranjero y que, a su regreso o durante sus campañas temporales, necesitan orientación especializada para no perder derechos adquiridos tras años de esfuerzo fuera de España.