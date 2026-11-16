Feijóo propone una "ley de nietos vasca" para que los exiliados por ETA puedan votar en sus antiguos municipios

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, propondrá una reforma de la ley electoral para que las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer su derecho al voto en los municipios en los que estaban empadronadas.

La iniciativa, que el PP ha denominado "ley de nietos vasca", busca facilitar la participación electoral voluntaria de quienes se vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia durante los años de violencia terrorista.

La medida figura en el punto 132 del programa electoral del Partido Popular, titulado "La Reconstrucción Nacional", presentado por Feijóo en Madrid. En concreto, el documento recoge el compromiso de promover una modificación legal para que "todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados".

El líder popular dará a conocer esta propuesta en un electoral en Pamplona esta tarde noche, acompañado por la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola; el presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, y la candidata al Congreso Leticia San Martín.

Según fuentes del PP, la reforma pretende "facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros de la violencia y el terror en las calles del País Vasco".