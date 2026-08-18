Fidel Castro vuelve a Láncara un siglo después de su nacimiento

La localdiad lucense de Láncara recordó el pasado 13 de agosto a Fidel Castro con motivo del centenario de su nacimiento. Más de 300 personas participaron en el homenaje celebrado en los jardines de la Casa Museo Ángel Castro, lugar de nacimiento del padre del dirigente cubano y escenario de un acto marcado por la memoria de la emigración gallega a Cuba y por la defensa de los vínculos entre ambos territorios.

La cita contó con la presencia del embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, la cónsul general de Cuba para Galicia, Asturias y Cantabria, Ingrid Izquierdo, y el cónsul general de Venezuela, Martín Pacheco. También asistieron el vicepresidente de la Diputación de Lugo, Efrén Castro, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, representantes de asociaciones de amistad con Cuba, organizaciones políticas y sindicales y familiares de la familia Castro.

El homenaje se desarrolló dentro de las actividades organizadas bajo el lema "100 años con Fidel", coincidiendo con el centenario de su nacimiento y recordando también la visita que Castro realizó a Láncara en 1992.

El presidente de la Asociación de Amistad Láncara-Cuba, Antonio Sobrado, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. Sobrado destacó el significado de la Casa Museo Ángel Castro y avanzó que el busto de José Martí quedaría instalado en este espacio porque, según expresó, representa «a un hombre, una cultura y unos valores cubanos que compartimos plenamente».

Durante el acto se sucedieron intervenciones de asociaciones de cubanos residentes en España y colectivos de solidaridad, que reivindicaron la importancia histórica de Fidel Castro y reclamaron el levantamiento del embargo estadounidense.

Marcelino Medina embajador de Cuba en España y el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane | Consulado de Cuba en España

La música también tuvo protagonismo. Xosé Constenla interpretó "El Necio", de Silvio Rodríguez, una canción con la que, según se recordó durante el homenaje, Fidel Castro mantuvo una especial identificación.

Uno de los discursos más contundentes fue el del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, quien reivindicó la figura de Fidel Castro y reclamó un cambio en la política estadounidense hacia la isla. "No se puede seguir con el bloqueo", afirmó García Seoane, quien añadió que «Cuba no puede seguir desangrándose con la salida de la juventud». El alcalde defendió la necesidad de «modificar el rumbo conservando los valores de la revolución» y cerró su intervención con el conocido lema «Patria o muerte. Venceremos».

También intervino el vicepresidente de la Diputación de Lugo, Efrén Castro, quien realizó un recorrido por la trayectoria política de Fidel y por el proceso revolucionario cubano.

El embajador reivindica el legado de Fidel

El cierre institucional correspondió al embajador cubano, Marcelino Medina, quien recordó especialmente la visita de Fidel Castro a España en 1992 y agradeció el trabajo de las personas y organizaciones vinculadas a Cuba.

Medina destacó asimismo la relación entre Láncara y Cuba y recordó que el municipio nombró a Fidel Hijo Adoptivo en 1992, durante la alcaldía de Eladio Capón. También mencionó el reconocimiento otorgado posteriormente a Raúl Castro en 2016.

En su intervención, el embajador reivindicó como parte del legado de Fidel «su profundo antimperialismo, su internacionalismo, su gran espíritu martiano y su patriotismo», además de su defensa de la soberanía de Cuba.

Medina también destacó la importancia que, a su juicio, tuvieron para Fidel ámbitos como la educación, la cultura, la ciencia, la sanidad y el deporte, y subrayó su liderazgo y su capacidad de mantener el respaldo de buena parte de la sociedad cubana.

El embajador aprovechó además el acto para denunciar las consecuencias del embargo estadounidense. Según afirmó, su «recrudecimiento» estaría dificultando que Cuba pueda adquirir «combustibles, alimentos, medicamentos y materias primas para producirlos».

«Fidel y su gigantesco ejemplo están más presentes que nunca en nuestro pueblo, en nuestro gobierno y en nuestro Partido», sostuvo Medina.

El homenaje incluyó también la entrega de las Medallas de la Amistad, concedidas por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos a personas que han mantenido una trayectoria de apoyo y colaboración con Cuba.

Las distinciones recayeron en Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros; Juan Luis Vallina, de la Asociación por la Paz y Amistad de Avilés; y Gustavo Luca de Tena, de la Asociación de Amistad Galego-Cubana Francisco Villamil.

Público asistente al evento | Consulado de Cuba en España

Un busto de José Martí para cerrar el homenaje

El momento central de la jornada llegó con el descubrimiento de un busto de José Martí, promovido por la Asociación de Amistad Láncara-Cuba y realizado por el escultor mosense Marcos Escudero Pérez.

La elección de Martí tuvo un significado especial. Fidel Castro lo señaló como el «autor intelectual» del asalto al Cuartel Moncada, uno de los episodios fundamentales de la revolución cubana.

«Honrar hoy a Martí y a Fidel es reafirmar la continuidad de un pensamiento profundamente humanista, independentista y latinoamericanista», señaló Medina durante el acto.

El embajador también recordó que, pese a la relevancia histórica atribuida a Fidel, el propio dirigente cubano rechazó durante su vida cualquier forma de culto a la personalidad y pidió que tras su muerte no se utilizara su nombre para denominar espacios públicos ni se levantaran monumentos en su memoria.

Con el descubrimiento del busto de Martí, Láncara cerró un homenaje que volvió a poner de relieve la conexión entre la localidad lucense, la emigración gallega y Cuba, un vínculo estrechamente relacionado con la figura de Ángel Castro y, décadas después, con la del propio Fidel.