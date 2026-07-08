La FIEC reclama mejorar el voto exterior y reforzar el apoyo a las comunidades catalanas en el extranjero

La Federación Internacional de Entidades Catalanas (FIEC) ha celebrado su Asamblea General Abierta, en la que participaron 36 de las cerca de 60 entidades que integran la organización en todo el mundo. Durante el encuentro, celebrado por videoconferencia, la federación analizó la actividad desarrollada durante el último año, aprobó las cuentas de 2025 y el presupuesto de 2026, y repasó el trabajo que desarrolla el nuevo Consejo de la Cataluña Exterior.

Uno de los principales asuntos abordados fue el funcionamiento de las distintas comisiones del Consejo. Entre ellas, destacó la que trabaja en un proyecto de ley del retorno para facilitar el regreso de talento catalán, atender a personas en situación de vulnerabilidad y apoyar a mujeres víctimas de violencia de género residentes en el exterior. La FIEC señaló que ya se han mantenido reuniones con la Dirección General de Migraciones y Refugio y confía en que la propuesta pueda llegar al Parlamento de Cataluña en 2027.

La organización también informó de los avances para reformar el modelo de elección del Consejo de la Cataluña Exterior de cara a 2029, así como de los preparativos del futuro Congreso de la Cataluña Exterior, cuya celebración podría retrasarse hasta 2028 por motivos presupuestarios.

En materia electoral, la asamblea expresó su rechazo a las declaraciones de Vox sobre una supuesta manipulación del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculada a la concesión de la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La FIEC aseguró que estas acusaciones carecen de pruebas y las enmarcó en una estrategia de deslegitimación de las instituciones democráticas.

Asimismo, la Federación reiteró su apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular para dotar a Cataluña de una ley electoral propia que incorpore medidas para facilitar el voto de los residentes en el exterior, como el voto electrónico, el voto delegado, una junta electoral catalana y representación específica de la Cataluña Exterior.

Otro de los ejes del encuentro fue la enseñanza del catalán en las comunidades del exterior. La FIEC presentó un conjunto de propuestas para reforzar el apoyo a las escuelas catalanas en el extranjero, incrementar los recursos destinados a estas iniciativas, reconocer oficialmente la figura del profesorado de catalán en el exterior y promover cambios normativos que permitan financiar esta actividad.

La asamblea sirvió además para presentar los actos previstos con motivo del 30 aniversario de la FIEC, que se celebrarán durante el último trimestre de 2026 en Toulouse, Rosario y Barcelona.

Por último, la organización renovó parte de su junta directiva, que continuará presidida por Montserrat Marí, con representantes de comunidades catalanas de Europa, América, África, Asia y Oceanía.