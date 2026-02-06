La Fundación Corripio Alonso lanza la primera edición de sus premios para reconocer la excelencia cultural, científica y social

La Fundación Corripio Alonso abrirá el próximo lunes 9 de febrero el plazo de presentación de candidaturas para la primera edición de los premios que llevan su nombre, una iniciativa creada para reconocer trayectorias e iniciativas de especial relevancia en los ámbitos cultural, científico, social y humano. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de abril y las candidaturas deberán ajustarse a los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

Estos galardones nacen con el objetivo de poner en valor la contribución de personas, entidades e instituciones cuyo trabajo haya tenido un impacto significativo en la sociedad, fomentando el progreso, el conocimiento, la innovación y el bienestar colectivo. La iniciativa busca visibilizar ejemplos de compromiso y excelencia que sirvan como referente para la sociedad asturiana y para otros ámbitos territoriales.

La Fundación Corripio Alonso fue creada hace dos años por iniciativa del empresario asturiano José Luis “Pepín” Corripio Estrada y su esposa, Ana María Alonso de Corripio, ambos asturianos de nacimiento y residentes en la República Dominicana. La entidad surge con la vocación de revertir en Asturias parte del apoyo y la confianza recibidos a lo largo de su trayectoria personal y familiar, manteniendo una estrecha vinculación con la región y, de manera especial, con Arroes (Villaviciosa), localidad natal de Corripio Estrada.

Respaldados por sus hijos, los fundadores impulsaron esta entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de apoyar a personas, entidades e instituciones que destaquen por su contribución al desarrollo social, cultural, artístico, patrimonial y emprendedor de Asturias, promoviendo valores ejemplares y un impacto positivo en la sociedad, desde una vocación abierta y no excluyente.

En esta primera edición, los premios se estructuran en cuatro categorías. El Premio Corripio Alonso de las Letras, las Artes y la Conservación del Patrimonio Histórico reconocerá la creación literaria y artística, así como la labor de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico. El Premio de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades distinguirá la investigación, la reflexión y la divulgación en disciplinas que contribuyen a la comprensión de la sociedad contemporánea.

Por su parte, el Premio de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica pondrá el acento en la innovación, el avance del conocimiento y el emprendimiento vinculado al desarrollo científico y tecnológico. Finalmente, el Premio Corripio Alonso al Bienestar Social y los Deportes está destinado a reconocer trayectorias ejemplares en la promoción del bienestar social, la salud, la integración y el deporte como herramienta de desarrollo humano.

Las bases de la convocatoria, junto con toda la información relativa al proceso de inscripción y participación, pueden consultarse en la página web de la Fundación Corripio Alonso, donde también se irán actualizando las novedades relacionadas con los premios. La gala de entrega de esta primera edición se celebrará el viernes 2 de octubre de 2026 en el Teatro Riera de Villaviciosa, en un acto concebido como un espacio de encuentro, reconocimiento y proyección social que aspira a consolidarse como una cita de referencia dentro del calendario cultural y social de Asturias.