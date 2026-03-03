Galicia insiste al reclama al Ministerio una vía ágil de reconocimiento de títulos para atraer talento exterior

La Xunta de Galicia dio hoy un nuevo paso en las negociaciones con el Gobierno central para habilitar una vía específica de homologación de titulaciones universitarias dirigida a personas beneficiarias de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral en puestos acordes a su cualificación.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, mantuvieron esta tarde un encuentro por videoconferencia con el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, Francisco García.

En la reunión participaron también los rectores de la Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo y Universidade da Coruña, junto al secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Los representantes autonómicos insistieron en la necesidad de articular un procedimiento ágil y coordinado entre la Xunta, las universidades públicas gallegas y el Ministerio, que permita acelerar el reconocimiento de títulos extranjeros. Subrayaron que, en la actualidad, muchas personas pueden tardar entre tres y cinco años en obtener la homologación de sus titulaciones, incluso cuando estas resultan imprescindibles para desempeñar su labor en sectores estratégicos como el tecnológico, sanitario, educativo, los servicios sociales o la investigación.

Reunión de la Xunta con el Ministerio de Universidades | Galicia Aberta

En este contexto, defendieron la conveniencia de reducir la burocracia, unificar criterios y garantizar seguridad jurídica, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea. Asimismo, reclamaron un calendario concreto para revisar y actualizar el sistema de homologación aplicable a los beneficiarios de las bolsas BEME, la creación de una unidad de coordinación con la Xunta para la gestión de casos prioritarios y la participación de las universidades gallegas en un proyecto piloto estatal de evaluación ágil.

Los conselleiros recordaron que Galicia cuenta con una hoja de ruta propia para la atracción planificada de talento exterior como complemento a la fuerza laboral interna, pero señalaron que su desarrollo integral depende de la implicación del Ejecutivo central en materias que son de su competencia.

En este sentido, aprovecharon la reunión para reiterar otras demandas pendientes, como el traspaso a Galicia de las competencias relativas a las autorizaciones iniciales de trabajo de personas procedentes de terceros países, cuya asunción la Xunta urge a materializar en el primer semestre de este año, así como la actualización por parte del SEPE del catálogo de puestos de difícil cobertura.