Las becas BEME alcanzarán los 2.000 jóvenes retornados con la nueva convocatoria abierta en Galicia

La Xunta de Galicia recordó este jueves, durante un encuentro con alumnos beneficiarios de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME), que ya está abierta la convocatoria de este año, con la que el programa alcanzará la cifra de 2.000 jóvenes retornados desde su puesta en marcha. La reunión tuvo lugar en el Campus de Ourense de la Universidad de Vigo y contó con la participación del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

Durante el encuentro, Rodríguez Miranda puso en valor el impacto de las BEME como una de las principales herramientas de las políticas de retorno del Gobierno gallego. Destacó que la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la décima edición de estas becas supone un hito para un programa “plenamente consolidado”, que ofrece oportunidades reales para que la juventud gallega formada en el exterior pueda desarrollar su proyecto vital y profesional en Galicia.

El responsable de Emigración recordó que la nueva convocatoria, correspondiente al curso 2026/2027, cuenta con un presupuesto de 2,55 millones de euros, que permitirá conceder 250 nuevas becas para cursar alguno de los más de 95 másteres ofertados en las tres universidades públicas gallegas. Las ayudas oscilan entre 8.000 y 12.500 euros, en función de la duración de los estudios y del continente de procedencia, y cubren gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención.

Rodríguez Miranda subrayó también el perfil de las personas beneficiarias, con una edad media cercana a los 29 años, lo que refleja que se trata mayoritariamente de jóvenes con formación previa y experiencia profesional. En este sentido, destacó el valor que supone para Galicia incorporar este talento cualificado a su tejido social y económico, ya sea a través del empleo o del emprendimiento.

En la jornada celebrada en Ourense, los estudiantes - procedentes de países como Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay o Cuba - y matriculados en másteres vinculados a ámbitos estratégicos como la nutrición, la economía circular, la gestión deportiva, el turismo o los retos urbanos,compartieron sus experiencias académicas y personales. Todos coincidieron en señalar el papel clave de las BEME para facilitar su retorno e integración en Galicia.

El secretario xeral da Emigración aprovechó el encuentro para recordar que el plazo de presentación de solicitudes para la nueva convocatoria está ya abierto y finalizará el 30 de abril. Este programa, integrado en la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, ha movilizado ya más de 15 millones de euros de inversión pública y mantiene una alta tasa de permanencia, ya que en torno al 80 % de las personas becarias continúan en Galicia tras finalizar sus estudios.