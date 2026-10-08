Galicia recibe a cerca de 200 mayores del exterior para reencontrarse con sus raíces

Galicia vuelve a convertirse estos días en lugar de encuentro para quienes un día tuvieron que vivirla desde la distancia. Cerca de 200 gallegos residentes en el exterior, todos mayores de 65 años, participan en una nueva edición del programa ‘Reencuentros con Galicia’, una iniciativa que busca recuperar los vínculos con la tierra de origen y acercar a sus protagonistas a la Galicia actual.

Los participantes, llegados de Venezuela, Cuba, Brasil, México, Bolivia, Argentina y Uruguay, fueron recibidos estos días por la Xunta. Este miércoles, la subdirectora de Coordinación Administrativa, Económica y de Programas Sociais, Lorena Antelo, dio la bienvenida a dos de los grupos más numerosos, procedentes de Buenos Aires y São Paulo.

Con una trayectoria de más de 35 años, el programa se desarrolla en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade y ofrece a los participantes la posibilidad de combinar el reencuentro con sus raíces con actividades de ocio, convivencia y visitas culturales.

La estancia se prolongará hasta el próximo 16 de octubre, durante unos días en los que los visitantes recorrerán distintas localidades y ciudades gallegas para conocer o redescubrir su patrimonio cultural y natural.

Volver a la tierra de los recuerdos

Para muchos de los participantes, el viaje supone mucho más que unas vacaciones. Es la oportunidad de regresar a una tierra que, en algunos casos, abandonaron hace décadas y que han mantenido presente a través de la memoria familiar, las tradiciones y los vínculos con las comunidades gallegas del exterior.

La edad media de esta edición se sitúa en 74 años, un dato que refleja el perfil de una generación marcada por la emigración y por una relación con Galicia construida durante décadas desde países muy alejados geográficamente.

Durante su estancia, los participantes estarán alojados en las residencias de tiempo libre de la Xunta en Panxón, en Nigrán, y O Carballiño, desde donde se desplazarán a diferentes puntos de la comunidad.

El programa pretende así facilitar no solo el contacto con el patrimonio y el paisaje gallegos, sino también el encuentro entre personas que comparten una misma historia migratoria y que mantienen vivos los vínculos con Galicia desde distintas partes del mundo.

Más de tres décadas acercando Galicia a su colectividad

‘Reencuentros con Galicia’ cuenta con más de tres décadas de trayectoria y forma parte de las políticas de la Secretaría Xeral da Emigración destinadas a mantener y reforzar los lazos entre Galicia y su colectividad en el exterior.

La iniciativa busca que los gallegos residentes fuera de la comunidad puedan participar de manera directa en la vida cultural y social de su tierra de origen y conozcan la transformación experimentada por Galicia a lo largo de las últimas décadas.

En esta edición, cerca de 200 personas tienen la oportunidad de regresar a Galicia, recorrer sus paisajes, reencontrarse con sus raíces y compartir durante unos días una experiencia que convierte la emigración, al menos temporalmente, en un viaje de vuelta.

Porque para quienes tuvieron que aprender a vivir lejos de Galicia, regresar no siempre significa simplemente volver a un lugar. A veces significa volver a una parte de la propia historia.