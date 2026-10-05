La Xunta mantendrá las 250 becas BEME el próximo curso tras superar las 2.000 ayudas en una década

La Xunta de Galicia mantendrá el próximo curso la convocatoria de 250 Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), un programa que cumple diez años y que acumula ya casi 2.000 becas concedidas y una inversión de 18,3 millones de euros.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, anunció la continuidad de la iniciativa durante el encuentro celebrado este viernes en Oroso con las personas beneficiarias de la décima edición, tras realizar un tramo del Camino Inglés. En el acto también participó el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Las becas permiten a jóvenes gallegos residentes en el exterior y descendientes de emigrantes cursar másteres en las tres universidades públicas gallegas. Para la Xunta, el objetivo va más allá de facilitar el acceso a estudios de posgrado: se trata de atraer talento cualificado, favorecer su incorporación al mercado laboral y aumentar las posibilidades de retorno y asentamiento en Galicia.

Jóvenes de 40 países y una media de 29 años

Los datos facilitados por la Xunta sitúan en 29 años la edad media de las personas beneficiarias de las BEME. Además, el 60 % son mujeres y proceden de más de 40 países, principalmente de Iberoamérica.

Argentina encabeza el listado de países de procedencia, seguida de Venezuela, Uruguay, Brasil y Cuba. También participan jóvenes procedentes de Reino Unido, Portugal, Italia y Alemania.

La diversidad de los perfiles también se refleja en los estudios elegidos. Durante estos diez años, las personas beneficiarias han cursado másteres pertenecientes a distintas ramas de conocimiento, incorporando posteriormente perfiles profesionales diversos al mercado laboral gallego.

Uno de los principales indicadores que maneja la Xunta para medir el impacto del programa es que cerca del 80 % de quienes reciben una beca BEME decide permanecer en Galicia después de finalizar sus estudios, mientras que el 90 % asegura que recomendaría la experiencia.

De la formación al empleo y el emprendimiento

Durante su intervención, José González subrayó que las BEME no deben entenderse únicamente como una ayuda económica para cursar estudios, sino como una herramienta dentro de una estrategia más amplia para facilitar el retorno.

En este sentido, los beneficiarios cuentan con recursos de acompañamiento antes y después de su llegada a Galicia. Entre ellos figuran las oficinas de atención al retorno de la Comunidad, así como el apoyo previo ofrecido desde las delegaciones de la Xunta en el exterior y los centros gallegos.

Una vez en Galicia, el programa se complementa con iniciativas de tutorización y formación orientadas a facilitar la incorporación al mercado laboral. Los jóvenes que optan por emprender pueden acceder, además, a recursos como la Rede de polos y el programa Merlo, destinado a la mentorización de emprendedores retornados.

Las BEME, dentro de la Estratexia Galicia Retorna

El programa forma parte de la Estratexia Galicia Retorna, que reúne más de un centenar de medidas y cuenta, según los datos aportados por la Xunta, con más de 450 millones de euros de respaldo económico.

Durante el encuentro, el conselleiro también puso sobre la mesa una de las principales dificultades para la incorporación laboral de determinados perfiles procedentes del exterior: la homologación de títulos.

González reclamó al Gobierno central una vía específica y más ágil para homologar las titulaciones de las personas beneficiarias de las BEME, con la participación de la Xunta, las tres universidades públicas gallegas y el Ministerio competente.

La Xunta plantea que este mecanismo pueda extenderse posteriormente a otras personas que necesiten homologar sus estudios, en línea con las recomendaciones europeas y con el objetivo de facilitar la movilidad profesional y la incorporación de trabajadores cualificados.

Con la continuidad de las 250 plazas previstas para el próximo curso, las BEME afrontan así su segunda década como una de las principales herramientas de la política gallega de retorno y atracción de talento joven del exterior.