Galicia refuerza la colaboración con el consulado honorario de México para trabajar en la atención a la diáspora

Reunión del conselleiro de Emprego y el secretario xeral de Emigración con el cónsul honorario de México en Galicia

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, se ha reunido con el cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira, para abordar posibles sinergias en lo relativo a la creación de empleo y del impulso al emprendimiento, así como de la atención a la diáspora y del refuerzo del retorno a la tierra de origen.

El encuentro ha tenido lugar en Ourense, donde se inauguró el pasado mes de junio la sede del consulado honorario, un órgano con una gran relevancia a la hora dinamizar las relaciones económicas, culturales y de arraigo entre Galicia y México.

Es por ello que el conselleiro estuvo acompañado en la cita por el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, además de por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y el director general de Comercio e Consumo, Gabriel Alén.

La comunidad gallega en México representa casi un 8% del total de la ciudadanía española residente en el país azteca, mientras la comunidad mexicana en Galicia supone más de un 3% de la que vive en el conjunto estatal.

Tomando en cuenta esos datos, el conselleiro ha puesto de relieve el papel del consulado honorario de México a la hora de servir como puente de unión entre Galicia y México.