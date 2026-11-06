Galicia reivindicará el legado Neira Vilas, en el Día das Letras Galegas

Xosé Neira Vilas será el gran protagonista del Día das Letras Galegas 2027. El escritor, una de las figuras más reconocidas de la literatura gallega, recibirá un homenaje que pretende poner en valor toda la dimensión de su legado, más allá de su obra más conocida, Memorias dun neno labrego, y recordar su aportación a la cultura, la investigación y la defensa de la identidad gallega.

El anuncio de una programación conmemorativa en torno a su figura se produjo durante un acto celebrado en la Fundación Neira Vilas, en Vila de Cruces, con motivo del 98 aniversario de su nacimiento. La jornada incluyó una lectura continuada de Memorias dun neno labrego, la novela que convirtió a su protagonista, Balbino, en uno de los personajes más emblemáticos de las letras gallegas.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, avanzó que se impulsarán actividades para difundir la relevancia cultural e intelectual del autor, con una programación propia que contribuya a acercar su obra a nuevos lectores.

Mucho más que el autor de 'Memorias dun neno labrego'

Aunque Neira Vilas alcanzó una enorme popularidad con la historia de Balbino, su trayectoria fue mucho más amplia. Fue escritor, editor, investigador, activista cultural y cronista de la Galicia emigrante, además de una figura fundamental para la literatura infantil y juvenil en lengua gallega.

Su obra dio voz al mundo rural, a la infancia y a las experiencias de quienes tuvieron que abandonar Galicia para buscar oportunidades al otro lado del Atlántico. A través de sus escritos, retrató una sociedad marcada por la emigración, las dificultades económicas y el apego a la tierra.

Su compromiso cultural también se manifestó en su trabajo en América, donde desarrolló una intensa actividad vinculada a la difusión de la lengua y la cultura gallegas.

Tras su regreso, impulsó la Fundación Neira Vilas, convertida en un importante centro de dinamización cultural en el rural gallego.

Un legado que une Galicia y la emigración

La figura del escritor de Gres ocupa un lugar destacado en la historia de la cultura gallega por su capacidad para conectar generaciones y territorios. Su experiencia personal y literaria estuvo profundamente vinculada a la emigración, una realidad que conoció de primera mano y que convirtió en uno de los grandes temas de su producción.

Neira Vilas supo trasladar a la literatura la memoria de miles de gallegos que dejaron su tierra, así como las vivencias de quienes permanecieron en las aldeas. Su obra contribuyó a preservar una parte fundamental de la memoria colectiva de Galicia.

La Fundación que lleva su nombre continúa trabajando para mantener vivo ese espíritu y acercar su pensamiento y producción literaria a las nuevas generaciones.

La lectura, protagonista de la celebración

El homenaje coincidió también con la celebración del Día de la Lectura, una jornada dedicada a reivindicar el papel de los libros y fomentar los hábitos lectores en Galicia.

Durante el acto, López Campos destacó las iniciativas de apoyo a la edición, distribución y creación literaria en gallego, así como los programas destinados a impulsar los clubes de lectura, acercar la lengua a los escolares y promover la traducción de obras internacionales al gallego.

La programación prevista para 2027 buscará, por tanto, que la celebración de las Letras Galegas sirva para recuperar y difundir todas las facetas de Neira Vilas: el escritor que dio voz a la infancia gallega, el intelectual comprometido con su lengua y el emigrante que convirtió su experiencia americana en una parte esencial de su obra.

El próximo Día das Letras Galegas será una oportunidad para redescubrir a un autor cuya literatura sigue siendo una referencia para entender Galicia, su historia rural y su emigración.