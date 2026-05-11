Galicia ultima una nueva ayuda para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores en el rural

La Xunta de Galicia publicará en los próximos días una nueva orden de ayudas destinada a la rehabilitación de viviendas que podrán destinarse al alojamiento de trabajadores contratados por empresas gallegas, con el objetivo de cubrir vacantes y favorecer la fijación de población en el medio rural.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, explicó en Sober (Lugo) que la medida estará dotada con 1,5 millones de euros y se dirigirá a municipios de menos de 20.000 habitantes. La iniciativa permitirá poner en el mercado viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso para personal vinculado a empresas con actividad en estas zonas.

Podrán beneficiarse propietarios, ayuntamientos o empresas que rehabiliten inmuebles para este fin, siempre con el compromiso de mantener su uso durante un mínimo de diez años. El programa prevé además priorizar proyectos vinculados a personas retornadas o participantes en políticas de atracción de talento exterior.

En este marco, la Xunta también destacó el impacto del programa Retorna Cualifica Emprego, que ha facilitado el regreso de alrededor de 400 gallegos residentes en el exterior a unos 60 municipios. La nueva convocatoria, dotada con 2,3 millones de euros, se abrirá el próximo martes con el objetivo de impulsar el retorno de unas 200 personas más.

El Ejecutivo gallego enmarca estas medidas en una estrategia más amplia de emprendimiento ligado al territorio, apoyada en la Red de Polos, que ya ha asesorado más de 6.300 proyectos en toda Galicia, y en la Red Ultreia, con más de 120 adhesiones de entidades públicas y privadas.