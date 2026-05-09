La Xunta agradece al cónsul de Uruguay en Galicia su labor a favor de la colectividad gallega

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro institucional con el cónsul general de Uruguay en Galicia, Ramiro Rodríguez, con motivo del final de su etapa diplomática en la comunidad autónoma.

La reunión, celebrada en Santiago de Compostela, sirvió para reconocer el trabajo desarrollado por el diplomático uruguayo durante los últimos años y su implicación con la colectividad gallega vinculada al país sudamericano.

Durante el encuentro, Miranda agradeció la colaboración institucional mantenida entre ambas administraciones y destacó el compromiso mostrado por Ramiro Rodríguez para fortalecer los vínculos históricos, culturales y humanos entre Galicia y Uruguay, un país con una amplia presencia de descendientes de emigrantes gallegos.

El secretario xeral da Emigración se refirió, además, a la importancia de seguir impulsando la cooperación institucional para consolidar las relaciones sociales, económicas y culturales entre ambos territorios, especialmente a través de las comunidades gallegas asentadas en Uruguay.

Asimismo, Rodríguez Miranda trasladó al cónsul general sus mejores deseos ante la nueva etapa profesional y personal que iniciará en los próximos meses, agradeciendo “su cercanía y disposición permanente” hacia la comunidad gallega tanto en Galicia como en Uruguay.