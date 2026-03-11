La ciudad de Porrentruy, en el cantón suizo del Jura, vuelve a llenarse de deporte, tradición y ambiente festivo con la celebración de la Bruntrutaine BCJ, una de las carreras populares más emblemáticas de la región. En este evento, que cada año reúne a corredores y espectadores en el corazón histórico de la ciudad, el grupo Galiza Celta Delémont vuelve a desempeñar un papel destacado, aportando el sonido inconfundible de la música gallega para animar a los participantes durante la prueba.

La Bruntrutaine es una carrera muy especial dentro del calendario deportivo local. Su recorrido atraviesa la pintoresca ciudad vieja de Porrentruy, con un circuito técnico que discurre por calles estrechas, zonas empedradas y escaleras, todo ello bajo la imponente silueta del castillo que domina la localidad. Este trazado, exigente y singular, convierte la competición en una experiencia única donde el deporte se mezcla con el patrimonio histórico y el ambiente popular.

En este escenario tan particular, Galiza Celta Delémont se ha convertido ya en una presencia habitual. El grupo ha participado en diversas ocasiones formando parte del elenco de artistas encargados de amenizar la carrera, animando a los corredores y al público con el ritmo de las gaitas, panderetas y melodías tradicionales de Galicia. Su música acompaña el esfuerzo de los atletas mientras recorren las empinadas calles del casco histórico, creando una atmósfera festiva que hace de la Bruntrutaine algo más que una simple carrera.

La participación del grupo no es fruto de la casualidad. Con tesón, constancia y un gran trabajo cultural, Galiza Celta Delémont se ha ganado un lugar destacado en el panorama cultural suizo, especialmente en la ciudad de Delémont y sus alrededores. Gracias a su actividad, la cultura gallega (su música, los trajes regionales, las tradiciones, la gastronomía y la memoria de la emigración) está cada vez más presente e integrada en esta región helvética.

El sonido de las gaitas resonando en plazas y calles se ha convertido en algo familiar para muchos vecinos del Jura. La presencia del grupo en fiestas, eventos culturales y actividades populares ha consolidado su reconocimiento dentro de la comunidad local.

La Bruntrutaine tiene además un significado especial para la comunidad gallega residente en la zona. En Porrentruy viven numerosos vecinos procedentes de comarcas gallegas como Bergantiños o la Costa da Morte, territorios con una larga tradición migratoria. Para muchos de ellos, escuchar la música tradicional gallega en un evento tan importante de la ciudad supone también un vínculo emocional con su tierra de origen.

El evento y la ciudad están profundamente ligados a un símbolo muy particular: el jabalí. Este animal, emblema de Porrentruy, está asociado a una antigua leyenda que habla de valentía y determinación, valores que también podrían describir el espíritu del propio grupo Galiza Celta Delémont.

Cuenta la historia que, hace muchos siglos, un enorme jabalí apareció de repente y saltó la muralla de tres metros que rodeaba la ciudad como si fuese un obstáculo insignificante. La bestia sembró el pánico entre los habitantes hasta que un valiente ciudadano logró abatirla lanzando su hacha desde una ventana. El animal cayó finalmente frente a las escaleras del Ayuntamiento.

Aquel suceso llevó al Consejo de la ciudad a darse cuenta de que, en algunos puntos, las murallas eran demasiado bajas para proteger la ciudad de posibles ataques. Decidieron entonces reforzarlas y, en recuerdo de aquel episodio, declararon al jabalí como emblema de Porrentruy. Desde entonces, el animal figura en los estandartes y sellos oficiales de la ciudad como símbolo de coraje y protección.

De alguna manera, ese espíritu de valentía, trabajo constante y perseverancia también define el camino recorrido por Galiza Celta Delémont. A base de esfuerzo y pasión por la cultura gallega, el grupo ha logrado integrarse plenamente en la vida cultural de la región.

Cada nueva participación en la Bruntrutaine refuerza ese vínculo entre tradición, comunidad y cultura. Así, entre el sonido de las gaitas, el esfuerzo de los corredores y el entusiasmo del público, la ciudad de Porrentruy vuelve a demostrar que el deporte y la cultura pueden caminar juntos… incluso al ritmo de la música gallega.