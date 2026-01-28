La Generalitat destaca en París el papel de los Centros Valencianos en el Exterior

La secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, ha puesto en valor en París el papel que desempeñan los Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX) como “auténticos portavoces de nuestras señas de identidad”, durante su asistencia al acto de presentación del Cuadro de Honor 2026 de la Casa Regional Valenciana de París.

Uriol ha felicitado a esta entidad, una de las más antiguas y activas de la Comunitat Valenciana en el exterior, por su trayectoria y su compromiso con la difusión de la cultura valenciana en Francia. “Mantener viva la llama de nuestras tradiciones durante casi ocho décadas es un logro extraordinario”, ha señalado, subrayando que la Casa Regional Valenciana de París “no es solo un centro social, sino un pedazo de nuestra tierra en el corazón de Europa”.

Durante su intervención, la secretaria autonómica ha remarcado que para el Consell “es prioritario mantener un contacto directo y permanente con los CEVEX”, y ha insistido en que la política de participación del Gobierno valenciano “no entiende de distancias”. En este sentido, ha afirmado que la presencia institucional en París es una muestra del acompañamiento de la Generalitat a los valencianos y valencianas que residen fuera, reconociendo su labor como embajadores de la lengua, las tradiciones y la cultura de la Comunitat.

Asimismo, Uriol ha destacado la importancia de estos centros para las nuevas generaciones, al afirmar que “sois nuestras mejores embajadas; vuestra labor es fundamental para que los más jóvenes mantengan el orgullo de sus raíces y sigan sintiéndose parte activa de nuestro futuro común”.

Proclamación del Cuadro de Honor 2026

El acto, celebrado en el Ayuntamiento del distrito 19 de París, sirvió para la proclamación oficial de Teresa Rodríguez Furió como Fallera Mayor, María Alabau Navarro como Fallera Mayor Infantil y Javier Alabau Navarro como Presidente Infantil para las Fallas 2026. Carmen Uriol hizo entrega de broches conmemorativos a las falleras mayores y de un lligacames tradicional al presidente infantil, como símbolo de reconocimiento por parte de la Generalitat.

La ceremonia incluyó la actuación de un cuarteto de cuerda, la entrada solemne del estandarte y una exhibición de bailes tradicionales valencianos, tanto de adultos como infantiles. El acto concluyó con la interpretación del Himno de Valencia y contó con la presencia de representantes institucionales y delegaciones de fiestas tradicionales valencianas.

La Casa Regional Valenciana de París, fundada en 1947 por el valenciano Amado Granell y un grupo de exportadores de naranjas, se ha consolidado como un referente sociocultural de la Comunitat Valenciana en Europa. En la actualidad cuenta con 248 socios y forma parte de la red de CEVEX de la Generalitat Valenciana.

En el marco de la visita institucional, Carmen Uriol también se desplazó a la sede de la entidad, donde firmó en el Libro de Honor y agradeció el trabajo que realiza el centro como hogar y punto de encuentro para la comunidad valenciana residente en Francia.