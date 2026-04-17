La Generalitat sitúa el papel de las casas regionales como “ejemplos de cohesión y dinamismo social” en Alicante

Encuentro la Federación de Casas Regionales de Alicante y la Federación Cultural de Andalucía al Sur de la Comunitat Valenciana (FECUAS),

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha puesto en valor el papel de las casas regionales en la provincia de Alicante, a las que ha definido como “ejemplos de cohesión y dinamismo social”, durante una jornada de trabajo con representantes del tejido asociativo.

Martínez, acompañada por la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, ha mantenido encuentros con la Federación de Casas Regionales de Alicante y la Federación Cultural de Andalucía al Sur de la Comunitat Valenciana (FECUAS), con el objetivo de conocer de primera mano la labor que desarrollan estas entidades.

Durante las reuniones, la consellera ha subrayado la importancia de estas organizaciones por su capacidad para “aglutinar sentimientos y tradiciones”, destacando su papel como espacios de convivencia y encuentro entre culturas.

En el caso de la Federación de Casas Regionales de Alicante, ha resaltado su función “como puente entre culturas” y su arraigo en la vida social alicantina, con una participación activa en celebraciones como las Hogueras de San Juan o la ofrenda a la Virgen del Remedio.

Creada en 1999 a raíz del Día del Alicantino de Adopción impulsado por la Diputación Provincial, integra actualmente doce casas regionales de distintas comunidades autónomas que decidieron unirse para preservar sus raíces y fomentar la convivencia.

Por su parte, en el encuentro con FECUAS, Martínez ha reconocido su trayectoria en el fomento de la cultura andaluza y ha agradecido su labor “como vínculo de unión entre diferentes casas regionales”, lo que permite no solo conservar tradiciones, sino también compartirlas y enriquecer la identidad común.

FECUAS, fundada en 2010, coordina el tejido asociativo andaluz en la provincia a través de doce casas regionales distribuidas en municipios como Alicante, Elche, Torrevieja, Benidorm o Dénia, y extiende además su actividad a la provincia de Albacete.

La consellera ha reiterado el compromiso del Consell con estas entidades, destacando su contribución al fortalecimiento del tejido social y cultural de la Comunitat Valenciana.