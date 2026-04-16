La Generalitat continúa los contactos con las casas regionales, esta vez con un encuentro con la Federación de Entidades Culturales Andaluzas

Encuentro con la Federación de la Consellera y miembros del gobierno

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunitat Valenciana (FECA-CV), Puri Torres, y miembros de su junta directiva, en el marco de la ronda de contactos impulsada por la Generalitat con las casas regionales.

Durante la reunión, en la que también participaron la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, y el director general de Participación, José Tárrega, la consellera subrayó el papel de la federación como “una de las redes asociativas más potentes y mejor organizadas” de la Comunitat Valenciana, destacando su capacidad de interlocución y su contribución a dinamizar la vida social en distintos municipios.

Martínez quiso además reconocer la trayectoria de la presidenta de la entidad, Puri Torres, distinguida en 2025 con el Premio Participa-Acció de la Generalitat, como ejemplo de compromiso con la participación ciudadana.

La Consejera con la presidenta de la Federación | Generalitat

En este sentido, la consellera puso en valor los 35 años de recorrido de la federación, que agrupa a cerca de 40 entidades y alrededor de 4.000 personas asociadas, y destacó que “su trabajo es fundamental para mantener viva la unión y cohesión del tejido asociativo en la Comunitat”.

El encuentro forma parte de una estrategia del Consell para reforzar la colaboración institucional y conocer de primera mano la labor que desarrollan las distintas entidades culturales con sede en el territorio valenciano.

Por su parte, la FECA-CV trasladó su hoja de ruta cultural, centrada en promover la convivencia entre las tradiciones andaluzas y la cultura valenciana. Entre sus principales actividades destacan celebraciones como el 9 d’Octubre, el Día de Andalucía o la Romería del Rocío en Paterna, así como iniciativas dirigidas a la infancia y al ámbito familiar.

Fundada en 1991, la federación se ha consolidado como un espacio de referencia para la comunidad andaluza en la Comunitat Valenciana y como un puente cultural que contribuye a enriquecer el conjunto de la sociedad valenciana.