Gernika reconoce la trayectoria de Gloria Totoricagüena, una de las grandes especialistas en la diáspora vasca

La Casa de Cultura de Gernika-Lumo el pasado viernes la entrega del Premio Manuel Lekuona 2025, concedido por Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos a la académica Gloria Totoricagüena, doctora en Ciencias Políticas y una de las principales especialistas internacionales en el estudio de la diáspora vasca.

El acto ha contado con la participación del Lehendakari Imanol Pradales, la presidenta de Eusko Ikaskuntza, Ana Urkiza, el alcalde de Gernika-Lumo, José María Gorroño, y la directora general de Etxepare Euskal Institutua, Irene Larraza Aizpurua, en un encuentro que ha puesto en valor la proyección internacional de la cultura vasca a través de sus comunidades en el exterior.

Durante la ceremonia se glosó la amplia trayectoria académica y divulgativa de Totoricagüena, cuya investigación ha contribuido de forma decisiva a profundizar en el conocimiento de las comunidades vascas repartidas por el mundo y a reforzar la dimensión internacional de la identidad de Euskadi.

El Lehendakari se refirio al papel histórico y contemporáneo de la diáspora vasca, señalando su capacidad para mantener la identidad colectiva en distintos contextos y su contribución a la proyección exterior del país. En este sentido, puso en valor el trabajo de la premiada como una aportación fundamental para ampliar la comprensión del fenómeno migratorio vasco y su impacto en la construcción de redes globales.

Por su parte, la presidenta de Eusko Ikaskuntza definió a Totoricagüena como una de las grandes referentes en la difusión internacional de la cultura vasca, destacando su labor en el estudio de las Euskal Etxeak y su aportación a la diplomacia cultural como herramienta de conexión entre comunidades.

Tras recibir la escultura de Remigio Mendiburu, la investigadora ha compartido el reconocimiento con las personas e instituciones que han acompañado su trayectoria académica. En su intervención, recordó sus inicios en la Euskal Etxea de Boise y su posterior colaboración con universidades e instituciones públicas en el desarrollo de estudios sobre la diáspora.

Totoricagüena ha reivindicado además el concepto de “Euskadi Global”, entendido como la red internacional de comunidades vascas y personas vinculadas a Euskadi, y ha animado a reforzar su papel como espacio de cooperación cultural, académica y social.

El acto concluyó con la actuación del coro Gure Arbola Zaharra, que ha interpretado el emblemático Gernikako Arbola, de José María Iparragirre, como cierre simbólico de la ceremonia.