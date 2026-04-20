El País Vasco inicia en Argentina y Uruguay el proceso participativo para la nueva Ley de Relaciones con la Diáspora

El director de Acción Exterior y Organismos Multilaterales, y la directora para la Comunidad Vasca en el Exterior, han realizado una visita institucional a Argentina y Uruguay para reunirse con la colectividad

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha en Argentina y Uruguay el proceso participativo para la elaboración de la futura Ley de Relaciones con la Diáspora, una iniciativa que busca actualizar y reforzar los vínculos con las comunidades vascas en el exterior.

La delegación, integrada por la directora para la Comunidad Vasca en el Exterior, Ziortza Olano, el director de Acción Exterior y Organismos Multilaterales, Asier Areitio, y la delegada de Euskadi en ambos países, Sara Pagola, ha mantenido diversos encuentros con representantes de las euskal etxeak durante su visita.

En total, han participado 29 euskal etxeak, junto con las federaciones de Argentina (FEVA) y Uruguay (FIVU), en unas jornadas de trabajo diseñadas para recoger propuestas, inquietudes y experiencias de la diáspora vasca. El objetivo es que estas aportaciones contribuyan a configurar una ley “integral y estratégica” que marque la relación entre Euskadi y sus comunidades en el exterior en las próximas décadas.

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Este proceso da continuidad al Seminario Internacional celebrado el pasado mes de noviembre con expertos en materia diaspórica y supone el arranque de una fase de escucha activa con la colectividad vasca repartida por el mundo. Además, se celebró un encuentro específico con jóvenes en Montevideo, en el que participaron becarios de programas como Global Training y Beint, así como futuros participantes de Gaztemunduri Ateak Ireki.

La agenda institucional en Uruguay se completó con una intensa ronda de reuniones de carácter económico y de cooperación. Entre ellas, destaca la intervención de Asier Areitio ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado uruguayo, donde presentó Euskadi como puerta de entrada a Europa para proyectos empresariales e institucionales.

Asimismo, la delegación mantuvo contactos con organismos como la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, el programa Uruguay Innova, el Instituto Nacional de Cooperativas y el Instituto Pasteur. La visita concluyó con la asistencia al acto inaugural del Polo Florida, un nuevo espacio industrial, logístico y tecnológico en el país.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo vasco avanza en la construcción de un nuevo marco normativo que actualice la histórica Ley 8/94 y consolide una relación más estrecha, moderna y adaptada a los retos actuales con la diáspora vasca.