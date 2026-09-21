Gimena Llamedo reivindica en Bruselas el "vínculo profundo y duradero" de Asturias con su ciudadanía en el exterior

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha reivindicado en Bruselas el "vínculo profundo y duradero" que une a Asturias con su ciudadanía en el exterior durante su participación en las celebraciones del Día de la Asturianía organizadas por el Centro Asturiano de Bruselas.

La jornada ha servido para poner en valor la presencia de la comunidad asturiana en Bélgica, donde residen más de 8.000 personas vinculadas al Principado, lo que convierte al país en el territorio europeo con mayor comunidad asturiana.

"Asturias está allí donde haya una asturiana o un asturiano que la sienta como propia", ha señalado Llamedo, quien también ha defendido que "la Asturias exterior también es Asturias".

La vicepresidenta ha agradecido a la presidenta del Centro Asturiano de Bruselas, Eva Buelga, y a las personas que integran la entidad su labor para mantener vivas las tradiciones y la cultura asturianas, favorecer su transmisión entre generaciones y conservar los vínculos con el Principado.

"Eso es lo que hace el Centro Asturiano de Bruselas desde hace cuarenta años: mantener vivo ese vínculo profundo y duradero que une Asturias con quienes viven fuera", ha destacado.

Fundado en 1986, el Centro Asturiano de Bruselas cumple este año cuatro décadas como espacio de encuentro de la comunidad asturiana en Bélgica y como referente de la asturianía en Europa. A lo largo de este periodo, la entidad ha contribuido a mantener la conexión de varias generaciones con Asturias y a difundir su cultura y tradiciones en la sociedad belga.

Gimena Llamedo junto al Menaken Pis | Gobierno de Asturias

Gaitas, sidra y símbolos asturianos en Bruselas

La celebración ha trasladado algunos de los elementos más reconocibles de la cultura asturiana a distintos puntos emblemáticos de la capital belga. Llamedo y Buelga han participado en un recorrido desde la Grand Place hasta el Manneken Pis, donde se ha realizado un acto de escanciado de sidra.

Las gaitas del Centro Asturiano han acompañado también la jornada, llevando la música y los símbolos del Principado a las calles de Bruselas.

La agenda ha incluido además una recepción institucional en el Ayuntamiento de Bruselas.

Llamedo, que tiene entre sus responsabilidades las políticas de emigración y retorno, ha subrayado que el Gobierno del Principado considera una responsabilidad mantener el vínculo con la ciudadanía asturiana residente fuera de la comunidad, tanto con quienes quieren regresar como con quienes han desarrollado su proyecto de vida en otros países.

"Asturias quiere estar cerca de quienes vivís fuera, de quienes queréis volver y también de quienes habéis decidido construir aquí vuestra vida", ha afirmado.

La vicepresidenta ha cerrado su intervención aludiendo a la presencia de los símbolos asturianos en el centro de Bruselas: "Hoy nuestras gaitas recorren esta ciudad, nuestros colores llegan a la Grand Place y nuestra sidra se convierte en protagonista junto al Manneken Pis. Y seguramente habrá quien se pregunte qué está pasando. Pues está pasando Asturias".