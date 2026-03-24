El Gobierno apuesta por modernizar el asociacionismo español en el exterior tras el congreso de Estados Unidos

La directora general de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo, ha defendido la necesidad de actualizar y reforzar el papel de las asociaciones españolas en el exterior tras su participación en el V Congreso de Asociaciones y Centros Españoles en Estados Unidos, celebrado recientemente en Miami.

Aunque el encuentro tuvo lugar hace semanas, sus conclusiones dibujan una hoja de ruta clara: adaptar el asociacionismo a los nuevos tiempos, con más peso de la innovación, la comunicación digital y la captación de nuevas generaciones.

Durante su intervención, Bernardo señaló que el modelo actual debe evolucionar para responder a una realidad en transformación, marcada por nuevas formas de relación social y por el impacto de la tecnología. En este sentido, defendió la incorporación de herramientas modernas de gestión, el refuerzo de la presencia en redes sociales y la creación de alianzas con universidades y otras instituciones como claves para garantizar la continuidad de estas entidades.

Intervención de la directora general de Ciudadanía Exterior y Polítics de Retorno | Secretaría de Estado de Migraciones

“El objetivo es generar comunidad y pertenencia”, trasladó, insistiendo en que el asociacionismo sigue siendo una herramienta fundamental para mantener el vínculo cultural y social de los españoles en el exterior.

El congreso puso también el foco en cuestiones recurrentes como la financiación de las entidades y la necesidad de asegurar su sostenibilidad. En este ámbito, la directora general recordó que el Gobierno mantiene líneas de subvención para apoyar tanto el funcionamiento de los centros como sus programas sociales, culturales y asistenciales.

En el caso de Estados Unidos, donde residen en torno a 220.000 españoles, estas entidades desempeñan un papel relevante no solo en la difusión cultural, sino también en la atención a colectivos como mayores y personas dependientes. Actualmente, el país cuenta con cerca de 60 asociaciones y centros españoles registrados.

Reunión de las Asociaciones Españolas de Estados Unidos | La Región Internacional

Bernardo participó además en una mesa redonda centrada en las políticas públicas dirigidas a la ciudadanía en el exterior, en la que expuso las principales líneas de actuación de la Dirección General, y tomó parte en la clausura del congreso junto a responsables institucionales y representantes del tejido asociativo.

Durante su estancia en Miami, la directora general visitó también la Torre de la Libertad, antiguo centro de acogida de refugiados cubanos y hoy convertido en museo sobre las migraciones, en una agenda que ha servido para estrechar los contactos con la realidad de la emigración española en Estados Unidos.

En definitva, las conclusiones del congreso apuntan a la necesidad de renovar las políticas dirigidas a la ciudadanía en el exterior, algo en el lo que ya trabaja el Gobierno a través del desarrollo del nuevo reglamento de la Ley de Ciudadanía Española en el Exterior, con el objetivo de adaptar las medidas a las demandas actuales de la colectividad.