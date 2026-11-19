El Gobierno Vasco, a través de la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior, ha puesto en marcha Euskal Diaspora Laborategia (edlab), un nuevo programa destinado a fortalecer las relaciones entre Euskadi y su comunidad global mediante la formación, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de proyectos de colaboración.

La iniciativa está dirigida a personas vinculadas a la diáspora vasca de diferentes países, tanto integrantes de las Euskal Etxeak como miembros de otros ámbitos de la comunidad vasca internacional. Su objetivo es crear una red global que conecte personas, universidades, instituciones y agentes del ecosistema vasco, generando nuevas oportunidades de participación y cooperación más allá de las fronteras.

Tres universidades y formación especializada

Euskal Diaspora Laborategia cuenta con la colaboración de EHU, la Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea, que ofrecerán tres microcredenciales universitarias de cinco créditos ECTS cada una.

Los programas abordarán diferentes ámbitos relacionados con la comunidad vasca en el exterior. EHU impartirá «Diáspora Vasca Comparada», centrada en la historia, la identidad y los desafíos de las comunidades vascas en el mundo. La Universidad de Deusto ofrecerá «Comunicación Estratégica de la Diáspora Vasca», orientada a mejorar las capacidades comunicativas y la proyección internacional, mientras que Mondragon Unibertsitatea desarrollará «Emprendimiento y Desarrollo de Proyectos», enfocada en convertir ideas en iniciativas innovadoras y viables.

La formación se impartirá íntegramente online, facilitando la participación desde cualquier país. Las matrículas tendrán un coste de 30 euros por microcredencial, gracias a la financiación del Gobierno Vasco. El programa incorporará el euskera, el castellano y el inglés como lenguas de trabajo, en función de los contenidos y las metodologías de cada formación.

Tres proyectos recibirán acompañamiento universitario

La propuesta no se limita al ámbito académico, sino que pretende trasladar los conocimientos adquiridos a iniciativas concretas de colaboración e innovación.

Así, en la última fase del módulo de innovación y desarrollo de proyectos, cada universidad seleccionará una iniciativa para acompañar su puesta en marcha y evolución más allá del periodo formativo. En total, tres proyectos recibirán apoyo universitario para avanzar en su desarrollo, establecer nuevas conexiones y explorar oportunidades de colaboración con el ecosistema vasco.

Con Euskal Diaspora Laborategia, el Gobierno Vasco busca impulsar una diáspora activa, diversa e interconectada, aprovechando el talento y la experiencia de las personas vinculadas a Euskadi en todo el mundo.

El programa aspira a consolidar una red internacional de conocimiento y cooperación que permita compartir experiencias, generar iniciativas y fortalecer los vínculos entre las nuevas generaciones de la diáspora y el País Vasco.