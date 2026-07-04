Imanol Pradales insiste en el traslado del “Guernica” hasta Euskadi

El lehendakari vasco, Imanol Pradales, argumentó que el Museo Reina Sofía “ha desempolvado” un informe de hace 25 años, firmado con la fecha actual, para negar el traslado temporal del “Guernica” de Pablo Picasso al País Vasco. “Las técnicas y las tecnologías han cambiado”, aseguró Pradales, insistiendo en que debe haber voluntad política ante la petición formulada al Ministerio de Cultura para trasladar el cuadro coincidiendo con el aniversario del bombardeo. Asimismo, reprochó al Gobierno central una falta de “respeto institucional” por no dar respuesta.

El Museo Reina Sofía hizo público un informe que desaconseja “rotundamente” el traslado por las vibraciones “inevitables” en los transportes, que podrían provocar “nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros”. El documento concluye que la obra se mantiene estable gracias a un riguroso control ambiental, pero sus daños históricos y formato la hacen especialmente sensible. Para conocer su estado actual, el estudio detalla la evolución material del lienzo, compuesto por lino y yute, y su complejo juego de capas.

Picasso resolvió el espacio de forma heterogénea, combinando capas diluidas con otras de mayor densidad. El bastidor original fue sustituido en 1964 por un sistema de tensado del MoMA. El informe señala que los traslados sufridos en sus primeros años motivaron restauraciones entre 1943 y 1957, año en que se consolidó la capa pictórica con cera-resina. Tras un posterior tour por Estados Unidos, se decidió no volver a moverlo por su deficiente estado hasta su regreso a España.

Estudios recientes confirman un gran número de alteraciones. Los análisis con luz visible muestran daños en el perímetro de la tela causados por los múltiples clavados y desclavados, además de fuertes tensiones por sus grandes proporciones. En la capa pictórica se aprecian grietas y microfisuras atribuidas a los enrollados y manipulaciones. Además, análisis químicos de 2018 identificaron un medio oleorresinoso que añade fragilidad y rigidez al óleo. También se registran pérdidas, manchas, repintes y restos del acto vandálico sufrido en 1974.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se remitió a este estudio técnico, afirmando que su obligación es proteger el patrimonio y escuchar a los expertos, cuyos informes desaconsejan el traslado de forma rotunda. Por su parte, el director del Reina Sofía, Manuel Segade, precisó que no recibieron “ninguna petición oficial” por los cauces convencionales y que la autoridad legítima para decidir corresponde al patronato del museo. El lehendakari había planteado la propuesta directamente al presidente Pedro Sánchez durante una reunión en La Moncloa en marzo.