Grave crisis en la Casa de España de la Región Parisina que podría abocarla a un cierre definitivo

La primera piedra de la CERP fue puesta por el entonces ministro Eduarzo Zaplana en 2004. La inauguración corrió a cargo de otro ministro, Jesús Caldera.

El pasado 24 de junio se constató el divorcio definitivo en el seno de la Casa de España de la Región Parisina. En un comunicado conjunto, Generación España y Solidaridad Sin Fronteras hacían efectiva su retirada de la CERP.

Esta decisión, que fue comunicada a los órganos de gobierno de la entidad y a las autoridades españolas competentes, “no ha sido tomada a la ligera” según los presidentes de GE, Secundino Carracedo y de SSF, Pedro Iniesta.

La crisis, que no ha sido la primera en la CERP, puede ser la última en la medida que al frente de la institución solo quedan hoy la Confederación de Asociaciones de Padres de Familias Españolas Residentes en Francia (CAPFERF), también fundadora y el Hogar de los Españoles.

Maite Escobar, presidenta de la CERP, se ha encontrado prácticamente sola para dirigir la institución ante la falta de voluntades para implicarse en la administración de la misma | La Región Internacional

“Durante meses hemos analizado la situación, promovido el diálogo y planteado propuestas con la voluntad de encontrar soluciones. Sin embargo, no se han producido los cambios imprescindibles para ello”, explican los responsables federativos que han decidido tirar la toalla. Hoy la presidenta de la CERP, Maite Escobar y su consejo de administración, decapitado, van a tener que hacer frente a una nueva realidad que obliga a abrir una reflexión sobre el futuro de la institución, su modelo de funcionamiento y su adecuación a los principios y objetivos que dieron origen a la Casa de España.

Desde Generación España y Solidaridad Sin Fronteras muestran su preocupación por “la ausencia de un proyecto común y de futuro” considerando que falta una estrategia que permita garantizar la continuidad y la adaptación de la Casa de España a las necesidades actuales de la comunidad española en Francia.No es esta la única preocupación pues afirman que “el nivel actual de actividad y participación no está a la altura de la importancia histórica de la institución, de los recursos públicos movilizados y de la misión social para la que fue concebida”.

Dino Carracedo, presidente de Generación España, considera que la CERP es inviable en la situación actual | La Región Internacional

La situación económica constituye igualmente una preocupación mayor. Las dos federaciones consideran que los recursos propios actuales no permiten garantizar un funcionamiento sostenible de la Casa de España, mientras que los recursos públicos también están en disminución por lo que “anticipar las consecuencias de esta realidad es una responsabilidad que no podemos eludir”.

La situación económica siendo esencial pero no lo es menos para la decisión tomada por GE y SSF el desencuentro en materia de gobernanza de la CERP. Consideran que hay una “falta de visión colectiva y trabajo conjunto que ha dificultado encontrar soluciones”.

El consejo de administración actual es inoperante, de hecho, no existe de facto, de la misma manera que el secretariado, encargado de pilotar el día a día de la Casa de España solo está conformado por la Presidente y la vicesecretaria. Ambas, y no por su culpa, tienen que asumir el trabajo que correspondería a un CA de una veintena de personas y un secretariado de 6.

El último Consejo de Administración constituido por el conjunto de las federaciones es de noviembre de 2024 | La Región Internacional

La salida de estas dos federaciones fundadoras “no supone un rechazo a la historia de la Casa de España. Al contrario, nace precisamente del respeto hacia una institución que ha representado durante décadas un lugar de referencia para la comunidad española en Francia”, escriben Carracedo e Iniesta. “Por responsabilidad hacia sus usuarios, hacia todas las personas que han contribuido a su historia y hacia los recursos públicos movilizados, no podemos seguir respaldando un modelo que consideramos insostenible”. “Esperamos que esta decisión sirva también para abrir una reflexión más amplia sobre el futuro del asociacionismo español en Francia, sobre la necesidad de adaptar nuestras estructuras a las nuevas realidades sociales y demográficas y sobre cómo construir modelos más participativos, transparentes y sostenibles”.

La actual ministra Elma Saiz recibió en la Embajada de España a la vicesecretaria de la CERP en febrero de 2025 en el marco de un encuentro con asociaciones | La Región Internacional

Las próximas semanas serán decisivas para garantizar la existencia de la CERP cuyos recursos son esencialmente públicos y todo ello a la espera de la reacción de la administración española: Embajador de España, Cónsul General en París y Consejero de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones.