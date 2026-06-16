Juan Miguel Paz, presidente del CRE de París y consejero por Francia en el CGCEE: “En esta demarcación, que abarca 47 departamentos franceses, nadie se enteró que había elecciones”

Juan Miguel Paz ha desplegado un intenso trabajo durante el último mandato del CRE de París que ha presidido después de que este Consejo hubiera desertado durante más de 20 años la demarcación consular más grande de Europa con cerca de 100.000 electores. Nuevamente elegido presidente del CRE, defiende la legitimidad del Consejo de Residentes “más allá del número de votantes que hayan participado en las elecciones” y asegura que esta legitimidad viene dada por la Ley y el trabajo desarrollado.

¿Qué valoración hace de las últimas elecciones al CRE de París que vuelve a presidir por segunda vez?

La primera valoración es la de agradecer a todos los compañeros y compañeras que aceptaron subirse a esta aventura de trabajar para el CRE en esta demarcación y dedicarle su tiempo y competencias. Más de la mitad de la lista son nuevos consejeros.

La segunda valoración es destacar las dificultades en ese camino, porque más allá de buscar los candidatos motivados ha habido también que convencer a los 240 respaldos a los que debemos agradecer su confianza para poder presentar las listas.

En París había 2 listas en liza y a pesar del trabajo del CRE en estos últimos 4 años solo han participado 48 españoles ¿cómo puede explicar esta bajísima participación?

Las explicaciones son fáciles de entender: para votar hay que estar informado. Unas elecciones generales tienen un presupuesto de 200 millones de €, más de la mitad va a correos, en esta demarcación, que abarca 47 departamentos franceses, nadie se enteró que había elecciones, ni siquiera se puso un cartel en el tablón de anuncios que es lo mínimo que pide la ley.

En el panel exterior figuraban las elecciones andaluzas, pero nada sobre las de los CRE y el primer día de votación la comisión electoral tuvo que reclamar que se anunciara en el exterior la posibilidad de voto. Algún elector se presentó en el consulado y nos informó que nadie estaba al corriente de las elecciones.

¿Y el hecho que sigue siendo necesario el voto rogado ha tenido influencia?

Efectivamente, en estas elecciones hemos trabajado todavía con el voto rogado y la dificultad de tener que solicitarlo con copia del DNI, que verifiquen y te devuelvan los sobres y las papeletas, después que mandes todo de nuevo para que llegue a tiempo en unos plazos limitados. Solo llegaron tres votos por correo postal al consulado en París. Sabiendo que en las elecciones autonómicas o generales el 80 % del voto es por correo. Hace 5 años, después de 20 años sin CRE, sacamos cerca de 600 votos, pero la administración informó de ello y de las candidaturas. También hay que decir que trabajamos más para conseguirlos. Hoy sacamos diez veces menos, después de un trabajo intenso en este mandato, de hacer propuestas importantes. Nuestra web tuvo en este periodo 40.000 páginas leídas consultadas.

¿La baja participación pone en entredicho la legitimidad del CRE de París?

No. Lo que quiero dejar claro es que nuestra legitimidad viene de nuestro trabajo, de las consultas que resolvemos, más de 2000 en este mandato, no del irrisorio número de electores que se desplazan al consulado.

La orden de 2010 que regula los CRE está claramente obsoleta, desde la Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos en el CGCEE, vamos a trabajar para modificarla y que estas sean las últimas elecciones donde cada consulado decide lo que hace o lo que no. No puede haber una lectura distinta para cada consulado como paso esta vez.

Usted ha sido durante estos últimos 4 años uno de los tres consejeros por Francia en el CGCEE ¿Va a volver a ser candidato?

No vamos a quemar las etapas, primero toca nuestra primera reunión del CRE, el pasado 3 de junio, las elecciones para los Consejeros Generales serán en otoño, hay tiempo para analizar y decidir. Lo que sí puedo decir es que este paso por el CGCEE con las responsabilidades adquiridas, el encuentro con personas con un sentido del interés público excepcional fue un enriquecimiento constante. Creo también que en este mandato el Consejo, gracias en particular a su Presidenta Violeta Alonso, alcanzó cotas de visibilidad y de trabajo mucho más allá de lo que se hizo en los anteriores.

En cuanto al CGCEE, ¿qué proyectos considera que deben ser la prioridad de los consejeros por Francia en el próximo mandato?

En el último pleno del VIII mandato del CGCEE llevamos unas 70 propuestas, varias de París, en particular una que viene a cuento de todo lo dicho anteriormente: “Mejorar la participación en las elecciones a los CRE” esta propuesta se redactó hace un año y se aprobó en las Comisiones de noviembre, era premonitoria sobre lo que no debía ocurrir.

Otro proyecto que también me parece importante es el de crear una “centralita en Madrid para atender las llamadas de los residentes de todos los consulados”. Estos últimos días nos llegó una información del MAEC que dice “En breve iniciaremos una licitación de un “contact center” consular que permita atender de forma centralizada todas las consultas relacionadas con situaciones de emergencia que reciben las oficinas consulares… en un contrato posterior el servicio se escalará partiendo de la experiencia adquirida para prestar el servicio de información general al conjunto de la red”.

Y, por supuesto, conseguir recuperar el IMSERSO para todos, independientemente de su Seguridad Social, aumentar las clases ALCE, mejorar la participación en las elecciones, tener una circunscripción exterior, continuar peleando por mejorar las condiciones del personal Consular. Todas estas y algunas más son nuestras tareas pendientes.

De los 10 CRE posibles en Francia 7 no han podido ser constituidos por falta de candidatos, ¿qué papel deben de jugar los consejeros generales por Francia y los 3 CRE constituidos para que en el plazo de 6 meses se pudiese constituir otros CRE en Francia?

En seis meses no veo posibilidad de crear otros CRE en Francia. Le dediqué mucha energía para abrir el de Toulouse, era un compromiso. En este mandato podemos trabajar en abrir Burdeos y Lyon, hay que pensar que de las 97 demarcaciones que cumplen los requisitos solo en la mitad habrá CRE y hay demarcaciones muy grandes que no lo tienen y lo van a intentar en la segunda vuelta.

Y en lo que respecta al CRE de París del ¿Qué proyectos quiere impulsar en estos 4 años que se inician?

Continuar y mejorar lo que se hizo. Hemos dejado temas por falta de tiempo, tenemos que estar más presentes en las redes, hacer que el boletín que editamos sea más regular, la web más actualizada, comunicar mejor. Hacer reuniones públicas para recoger el sentir de la ciudadanía.

Algo que no conseguimos realizar en este mandato, a pesar de intentarlo, es salir de París, tenemos que hacer reuniones en Lille, Orleans, Nantes porque el CRE tiene que ir a ver los españoles donde se encuentran.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL CRE DE PARÍS

Listas: 2

Nº electores: 98.078

Nº mesas electorales: 1 (París)

Nº votantes: 48 emitidos.

Votos válidos: 47 que representa el 0,04% de los inscritos

Lista Creando Comunidad en el Exterior: 35 votos -11 consejeros-

Lista Apoyo para un CRE en París: 12 votos -4consejeros-

Consejeros elegidos en el CRE de París:

Juan Miguel Paz Fernández (CCE)

Lourdes Mateos Hernández (CCE)

Francisco Javier Oliver Oliver(CCE)

Beatriz Collantes Sánchez(CCE)

Pedro Iniesta Ruiz(CCE)

Sandra Rivas Vara(CCE)

Eduardo Cuña Paz(CCE)

Martires Fuertes Alonso(CCE)

José Andrés Arocas Galdón(CCE)

María Elvira Roaguera Borreda(CCE)

Daniel Pastor Serrano(ACP)

Manuel Navarro Bravo(ACP)

Sean Perales Ludden(ACP)

Lorcan Perales Ludden(ACP)

Cayetano Vela López(CCE) que sustituye a José María Oliver Santos falleció el pasado 25 de mayo