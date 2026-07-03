Las hermandades gallegas en Venezuela confirman a la Xunta la muerte de varios gallegos en los terremotos

Las hermandades gallegas en Venezuela han trasladado a la Xunta de Galicia que tienen constancia del fallecimiento de varias personas de origen gallego como consecuencia del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el país la pasada semana.

Fuentes de la Secretaría Xeral da Emigración han confirmado que la información recibida por parte de los centros gallegos y otras entidades de la colectividad apunta a la existencia de varias víctimas mortales vinculadas a la comunidad gallega residente en Venezuela, aunque por el momento no se ha precisado el número total de fallecidos.

Según han señalado fuentes de un centro gallego en Venezuela, entre las víctimas se encuentra una familia formada por tres descendientes de gallegos que residían habitualmente en Caracas y que se encontraban pasando unos días en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos.

La Xunta mantiene el contacto con las entidades de la diáspora gallega para conocer la evolución de la situación y recabar información sobre las personas afectadas por la catástrofe, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las áreas devastadas por los seísmos.

El último balance facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación eleva a 27 el número de ciudadanos españoles fallecidos a causa de los terremotos. Además, 137 personas permanecen desaparecidas y otras 11 continúan bajo los escombros, según los datos oficiales.