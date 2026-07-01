Vídeo | Así quedó Malibú Suites, los apartamentos que relacionan con la familia de Marín desaparecida en los terremotos de Venezuela

Las labores de búsqueda de la familia de Marín, una pareja y dos hijos menores, desaparecida tras los terremotos registrados en Venezuela continúan centradas en distintos puntos de La Guaira en los que se cree que pueden estar. Uno de ellos es la urbanización Malibú Suites, un complejo residencial que ha quedado completamente destruido tras los temblores y que, según fuentes consultadas, era en dónde podrían estarse alojando.

Yhosvany y Adelka, junto a sus hijos Ulises, de 8 años, y Lía, de 9, tenían alquilada un apartamento en este complejo para disfrutar de sus vacaciones en La Guaira. Pese al estado del inmueble, la esperanza y la búsqueda sigue activa pues no existe confirmación oficial de que los miembros de la familia estuvieran en este lugar o si el terremoto les sorprendió en otro punto de la zona.

La búsqueda continúa entre los escombros

El vídeo que acompaña esta información muestra la magnitud de la destrucción sufrida en el bloque Malibú Suites. En las imágnes se ve el edificio derrumbado y un montón de escombros en torno a lo que parece una piscina. En la zona continúan trabajando los equipos de emergencia, que mantienen las tareas de búsqueda y rescate entre los restos del edificio.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han facilitado la identidad de las víctimas recuperadas durante las operaciones y tampoco lo ha hecho Ministerio de Exteriores que sí ha avanzado que se han recuperado los cuerpos de 26 cidadanos españoles, por lo que la búsqueda de la familia marinense sigue abierta y sin novedades oficiales sobre su paradero.

La familia que tiene en vilo a su familia, amigos y compañeros de colegio de Ulises y Lía, está formada por Yhosvany y Adelka, de origen venezolano y residentes desde hace un tiempo en Marín. Todos ellos habían viajado a Venezuela para pasar unos días de vacaciones cuando se produjo el terremoto que ha devastado parte de la región de La Guaira.