Hijos del Ayuntamiento de Capela celebra en La Habana sus 98 años de historia

La sociedad gallega Hijos del Ayuntamiento de Capela, fundada en La Habana el 12 de agosto de 1928, conmemoró su 98.º aniversario con un acto dedicado a recordar sus orígenes, la trayectoria de la entidad y el legado de los emigrantes de Capela en Cuba.

La actual presidenta de la asociación, Juana Caridad Fernández Pérez, fue la encargada de pronunciar las palabras centrales de la celebración, en las que destacó el esfuerzo de los socios que acudieron al encuentro pese a las dificultades que atraviesa el transporte en la capital cubana.

Durante su intervención, Fernández Pérez tuvo un recuerdo especial para los fundadores de la sociedad, emigrantes procedentes de las parroquias de Bermui, Ribadeume, Faeira y San Pedro de Eume, que abandonaron Galicia en un contexto marcado por las dificultades económicas y sociales.

Una vez establecidos en Cuba, aquellos emigrantes trabajaron para mejorar las condiciones de vida de sus paisanos y familiares y, al mismo tiempo, contribuyeron al crecimiento y consolidación de la propia sociedad. Casi un siglo después, la entidad continúa manteniendo vivo ese vínculo entre Capela y la comunidad gallega en Cuba.

El programa del aniversario incluyó también un recorrido audiovisual por la historia del barrio habanero de Carraguao y su relación con la novela Sándalo, de la escritora gallega y cubana María Xosé Porteiro.

La cultura gallega tuvo asimismo un papel protagonista con la actuación del grupo de danza Airiños de Caaveiro, perteneciente a la propia sociedad, y de la cantante Lidia Margarita de la Peña de Sirique, vinculada al barrio de Carraguao.

El encuentro sirvió además para reconocer el trabajo de varios asociados que colaboran en el funcionamiento y las actividades de la entidad. Entre ellos fueron distinguidos Lía González Aranda, por su labor como presentadora; Raúl Varela Rodríguez, en el apartado audiovisual; Liber Díaz Basaco y Anuar Ávila Peña, por su trabajo fotográfico, y Leicy Llonin Cruz y María de Loreto Correa González, por su apoyo en la organización.

Público asistente | Felipe Cid

Con este acto, la directiva y los asociados de Hijos del Ayuntamiento de Capela volvieron a reunirse para celebrar casi un siglo de existencia de una institución nacida de la emigración y que continúa desempeñando un papel en la conservación de la memoria, la cultura y los vínculos entre Galicia y Cuba.