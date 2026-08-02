El PSOE de Ribadavia pide reconocer el legado de los emigrantes del Ribeiro en Argentina y Cuba

En 2027 se cumplirán 110 años desde que se fundó la Asociación Ribadavia y su partido en Buenos Aires, 95 desde que se creó la Asociación Ribadaviense pro Hospital y Asilo en la capital argentina y 75 desde el nacimiento de la Asociación Ribadaviense Pro-Hospital, Cultural-Recreativa de Beneficencia para Ribadavia en La Habana. Tres hitos que, a juicio del PSOE de la villa ourensana, bien justifican un reconocimiento organizado desde el ayuntamiento a los emigrantes del Ribeiro en Argentina y Cuba.

A través de una moción, los socialistas recuerdan que estas entidades financiaron iniciativas sociales y solidarias desde sus países de acogida, con ejemplos como el envío de fondos para combatir los efectos de la gripe de 1918 o el apoyo a viticultores afectados por la pérdida de sus cosechas, y también su apoyo a las personas con menos recursos.

Es por ello que, aprovechando las citadas efemérides, requieren al ayuntamiento que se organice un acto institucional en Ribadavia con representantes de la Xunta de Galicia, el gobierno de España, la Diputación de Ourense y autoridades diplomáticas de Argentina y Cuba.

El colofón de este reconocimiento, para el PSOE ribadaviense, debe ser la colocación de una placa comemorativa en la sede del Hospital Asilo Ribadavia recreando la escena que mostraba en su entrada en el año 1932: un enfermo atendido por una enfermera, junto a la inscripción "Os fillos de Ribadavia en Bos Aires velan por ti".