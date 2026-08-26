El Hogar Canario Venezolano de Caracas celebra a la Virgen de Candelaria

El Hogar Canario Venezolano de Caracas celebró el pasado sábado, 15 de agosto, la festividad de Nuestra Señora de Candelaria, patrona de Canarias. Los actos comenzaron con la salida de la imagen de la Virgen desde el oratorio, acompañada por los Bailarines de Garoé, hasta el salón principal de la entidad, donde los fieles aguardaban para participar en la ceremonia religiosa.

La misa, según el portal Canarios en el Mundo, fue oficiada por el sacerdote Danny Socorro y contó con el acompañamiento musical de la Rondalla Típica del Hogar Canario Venezolano. Durante la ceremonia también intervino la Banda de Conciertos Virgen del Valle, que interpretó los himnos de Venezuela, España y Canarias durante el momento de la consagración.

La celebración tuvo además un marcado componente de recuerdo y solidaridad. Los asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los recientes terremotos, incorporando así un momento de recogimiento a los actos en honor a la patrona de Canarias.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la bendición de las velas que portaban los asistentes. El sacerdote invitó asimismo a los presentes a participar en la bendición de las nuevas coronas de la Virgen y el Niño, en un gesto que simbolizó la unión de las tradiciones religiosas de Canarias y Venezuela.

Un momento de la conmemoración | Canarios en el Mundo

Participación de la comunidad canaria

La ceremonia estuvo conducida por Rita Estévez Luis, quien dio la bienvenida a los asistentes y posteriormente cedió la palabra al presidente del Hogar Canario Venezolano, José Ramón Arvelo, encargado de dirigir un saludo a los congregados.

Estévez Luis también dio lectura al mensaje de la presidenta de la Comisión Virgen de Candelaria, Berilda Méndez, ante los asistentes.

La parte de los actos desarrollada en el recinto concluyó con un poema de Guillermo “Memo” Morales. Posteriormente, la imagen de la Virgen fue trasladada en procesión hasta el hall de entrada del club, donde finalizó la jornada religiosa.

La celebración contó con la presencia de representantes de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, miembros de entidades canarias y del Consejo de Residentes Españoles (CRE), además de expresidentes del Hogar Canario Venezolano, directivos de la entidad y de la comisión organizadora y numerosos feligreses.