Canarias amplía las ayudas de alimentos y medicamentos para 3.988 canarios y descendientes en Venezuela

El Gobierno de Canarias ha ampliado las ayudas destinadas a la población canaria residente en Venezuela con la incorporación de 3.988 nuevos beneficiarios a los programas de tarjetas de alimentos y medicamentos, reforzados tras los terremotos que afectaron al país el pasado mes de junio.

El director general de Emigración, José Téllez, se encuentra estos días en Venezuela, donde mantiene encuentros con las entidades canarias y con residentes en el país para conocer de primera mano su situación y las principales necesidades de la colectividad. Le acompaña la delegada del Gobierno en Venezuela, Dayana Morales.

Durante su visita, Téllez ya ha hecho entrega de 3.213 nuevas tarjetas de alimentos y 2.543 tarjetas de medicamentos a 2.760 personas residentes en los estados de Carabobo, Aragua, Yaracuy, Mérida, Guárico, Barinas, Portuguesa y La Guaira.

A estas ayudas se sumarán próximamente otras tarjetas destinadas a 1.228 beneficiarios de Caracas y Anzoátegui, dentro de la ampliación de los programas impulsados por el Ejecutivo autonómico.

Téllez ha defendido la importancia de desplazarse al país para acompañar a la colectividad canaria en un momento especialmente complicado.«Esta era una visita necesaria para trasladar el afecto y la ayuda del Gobierno de Canarias en estos duros momentos que atraviesa el país y la comunidad canaria», señaló.

La visita permitirá además al director general conocer directamente la situación de las entidades canarias y sus infraestructuras, con el objetivo de diseñar nuevas líneas de apoyo, especialmente para aquellos centros que desarrollan programas sociales, disponen de consultorios médicos o cuentan con centros de día.

Más de 1,2 millones para alimentos y medicamentos

La convocatoria de ayudas gestionada por la Dirección General de Emigración recibió 8.539 solicitudes desde su apertura el pasado mes de febrero.

Inicialmente, el programa contemplaba 6.291 beneficiarios de las tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos. Posteriormente, el Gobierno de Canarias decidió reforzar ambas líneas de ayuda como parte de la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos.

Con la ampliación, las coberturas destinadas a los canarios y descendientes residentes en Venezuela aumentaron un 44,7 % respecto a 2025.

El Ejecutivo autonómico ha elevado hasta 1.272.622 euros la financiación de los programas de alimentación y medicamentos. De esta cantidad, 812.322 euros corresponden a las ayudas para alimentación y 460.300 euros al programa de medicamentos.

La actuación pretende ampliar la protección de una comunidad canaria asentada desde hace décadas en Venezuela y atender especialmente a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.