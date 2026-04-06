¿Qué es el idCAT Certificat y cómo podrán obtenerlo los catalanes del exterior?

El Govern ha activado un servicio de videoidentificación para que los catalanes en el exterior puedan obtener el idCAT Certificat sin necesidad de desplazarse a ninguna Entitat de Registre. La medida afecta a los 427.423 catalanes que viven fuera del país y responde, según el conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, a dos objetivos prioritarios: la digitalización de los servicios y la simplificación de los trámites administrativos.

El idCAT Certificat es un certificado digital cualificado que se almacena en el dispositivo del usuario y permite realizar todos los trámites telemáticos personales con plena validez legal. Con él, los ciudadanos pueden acreditar su identidad en línea, firmar documentos electrónicamente, acceder a expedientes y procedimientos de la Generalitat y de los ayuntamientos, gestionar becas, títulos académicos, trámites sanitarios y otras gestiones administrativas. Duch destacó que “los catalanes en el extranjero podrán hacer cualquier trámite y gestión con todas las administraciones públicas, incluidas las de fuera de Catalunya”.

El proceso para obtener el certificado mediante videoidentificación es sencillo y seguro. La persona interesada debe solicitarlo a través del portal idcat.aoc.cat, mostrando su documento de identidad en el procedimiento de videoidentificación. En un plazo máximo de 48 horas, recibirá un correo electrónico con las instrucciones para firmar la solicitud de emisión y, posteriormente, descargar e instalar el certificado en su dispositivo.

Además, el Govern facilita el acceso al idCAT Móvil, el sistema de identificación digital de la Generalitat, que permite realizar gestiones desde cualquier dispositivo móvil con la misma validez legal que un certificado físico. Con esta medida, la Generalitat busca garantizar que los catalanes residentes en el extranjero puedan interactuar con la administración de manera segura, cómoda y sin depender de desplazamientos presenciales.