Cataluña tendrá voz propia en la UNESCO y en la Organización Mundial del Turismo

Catalunya contará con representación propia en la UNESCO y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) tras el acuerdo formalizado entre la Generalitat y el Gobierno de España. El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha calificado este paso como un hecho “inédito y una auténtica fita histórica” para la proyección internacional de Catalunya.

El acuerdo se ha sellado con la firma de dos protocolos por parte de Duch y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y permitirá a Catalunya incorporarse como miembro asociado a dos de los principales organismos del sistema de Naciones Unidas. “El estatus de miembro asociado es inédito en el caso de Catalunya y supone un salto adelante muy importante”, ha subrayado el conseller durante una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat.

Duch ha destacado que esta incorporación reconoce “la especificidad de Catalunya, basada en su cultura y su lengua propias”, y su capacidad para desarrollar “un papel singular en el ámbito internacional”. En este sentido, ha remarcado que la participación catalana permitirá tener una incidencia directa en ámbitos clave como la cultura, la educación y el turismo, competencias con un fuerte peso en la acción de ambos organismos.

El conseller ha insistido en el valor político y simbólico del acuerdo, señalando que “muy pocos territorios del mundo” cuentan con este tipo de estatus en la UNESCO o en ONU Turismo, y ha citado el caso de Flandes como uno de los ejemplos más destacados.

Albares y Duch durante la firma del acuerdo | Govern

Según lo acordado, en el caso de la UNESCO, Catalunya designará un representante que se integrará en la representación permanente de España ante el organismo, con sede en París. “Participará en todos los trabajos, reuniones y conferencias, con voz propia, representando los intereses del Govern de Catalunya”, ha explicado Duch. Además, el Govern activará mecanismos de consulta con expertos y con la sociedad civil para reforzar esta labor.

En cuanto a ONU Turismo, con sede en Madrid, el acuerdo permitirá la presencia de representantes catalanes en las actividades del organismo, reforzando la proyección internacional de Catalunya en un sector estratégico para su economía.

Aunque la ratificación definitiva deberá ser aprobada en los próximos meses por las asambleas generales de ambos organismos, el acuerdo ya ha entrado en vigor de forma provisional. Para Duch, este paso demuestra que “la política exterior del Govern avanza y sitúa a Catalunya en el lugar que le corresponde en el escenario internacional”.