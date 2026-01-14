El Pleno del Consell de la Catalunya Exterior se reúne hoy con el foco puesto en el retorno, el voto exterior y el refuerzo del asociacionismo

El Pleno del Consell de la Catalunya Exterior se reúne hoy en el Palau de la Generalitat en una sesión clave para la comunidad catalana en el exterior, ya que supone el estreno oficial del nuevo mandato del órgano consultivo para el período 2025-2029 y servirá para marcar las líneas estratégicas de actuación de los próximos años, además de hacer balance del trabajo desarrollado durante 2025.

La sesión está presidida por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y cuenta con la participación de representantes de las comunidades catalanas en el exterior, de la administración catalana y de los distintos organismos que forman parte del Consejo.

El Pleno se abre con la bienvenida institucional y la aprobación del acta de la sesión anterior, para dar paso a la presentación de las conclusiones de las comisiones de trabajo de 2025, unos trabajos que han servido de base para preparar el nuevo ciclo del Consejo y que permitirán orientar las prioridades del mandato y definir las comisiones que estarán activas a lo largo de 2026.

En este contexto, Antoni Montserrat Moliner, vocal de Estudios y Análisis de la Federación Internacional de Entidades Catalanas (FIEC), miembro del Consell de la Catalunya Exterior y expresidente del Centre Català de Luxemburg, ha subrayado la importancia de que el nuevo mandato dé continuidad real a los trabajos realizados. “Lo que esperamos es, ante todo, que se tomen en serio las conclusiones de las diversas comisiones de trabajo, que han tenido una intensa actividad en 2025 a pesar de la interrupción que supuso el proceso de elección del nuevo Consejo”, ha señalado.

Montserrat ha destacado como prioridades “dar operatividad a las conclusiones sobre la ley del retorno, la modificación de las bases reguladoras de las subvenciones, la convocatoria del Congreso de la Catalunya Exterior —el encuentro mundial que no se celebra desde 2008— y la Iniciativa Legislativa Popular sobre la ley electoral propia, en particular en lo relativo a las circunscripciones electorales del exterior”.

Entre los asuntos que se abordan a lo largo de la jornada figuran el Registro de Catalanes en el Exterior, el apoyo al asociacionismo, los procesos migratorios y las políticas de lengua, educación y juventud. En este sentido, se espera con especial interés la intervención del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, quien presenta el Pacto Nacional por la Lengua, una iniciativa de especial relevancia para la Cataluña exterior por su impacto en la promoción y el uso del catalán fuera del territorio autonómico.

Asimismo, el Pleno hace seguimiento de la resolución del Parlament de Catalunya derivada de la Iniciativa Legislativa Popular sobre el déficit democrático y la vulneración de derechos en el voto exterior, una de las principales reivindicaciones históricas de las comunidades catalanas en el extranjero.

La sesión incluye también las intervenciones de las vocalías de las comunidades catalanas en el exterior, que trasladan sus propuestas, inquietudes y prioridades al Govern, y se cierra con un turno abierto de palabra y la clausura oficial.

El Consell de la Catalunya Exterior está integrado por 23 miembros, de los cuales 10 son vocales en representación directa de las comunidades catalanas en el exterior, las federaciones y las comunidades virtuales, procedentes de Europa, América y otros puntos del mundo.