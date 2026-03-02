La ingeniera Verónica Pascual Boé premiada con el Premio Castilla y León por su proyección internacional

La ingeniera aeronáutica burgalesa Verónica Pascual Boé ha sido distinguida con el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación en su edición de 2025. El jurado acordó por unanimidad concederle el galardón al considerarla “un ejemplo de liderazgo empresarial, innovación industrial y compromiso con el estímulo del talento tecnológico desde edades tempranas”.

El reconocimiento pone en valor una trayectoria marcada por la transformación industrial y la proyección internacional. Pascual Boé lideró durante casi dos décadas el grupo empresarial ASTI Mobile Robotics, convirtiendo una pequeña empresa familiar en un referente mundial en robótica móvil industrial, con presencia en Francia, Alemania y Estados Unidos y servicios en diecisiete países. La compañía mantiene su sede central en Madrigalejo del Monte (Burgos).

El jurado destacó asimismo su contribución a la modernización y excelencia del sector tecnológico de Castilla y León, así como su papel pionero en liderazgo femenino y transformación digital. En este ámbito, subrayó su impulso a iniciativas como el Digital Innovation Hub de Burgos y su labor al frente de la Fundación ASTI Tecnología y Talento, orientada a fomentar vocaciones STEM entre niños y adolescentes.

El tribunal estuvo integrado por personalidades de reconocido prestigio del ámbito científico y académico, entre ellas Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana y Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades en 1997, además de representantes universitarios, del ámbito sanitario, empresarial y periodístico.

El Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación distingue a personas o entidades que hayan destacado por sus hallazgos en disciplinas como la ingeniería, la medicina, las ciencias físicas y químicas, la biología o el medio ambiente, así como por su aportación a procesos industriales derivados de la innovación. Desde su creación en 1984, ha reconocido a figuras y entidades de referencia en el ámbito científico y tecnológico.