El Instituto Cervantes colaborará con cursos de castellano en Marruecos y Mauritania

El Instituto Cervantes y la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional han firmado un protocolo para el desarrollo de proyectos culturales, educativos y sociales en Marruecos y Mauritania, entre ellas, cursos de castellano.

Esta asociación trabaja en un proyecto europeo sobre la movilidad empresarial en los sectores pesquero y agrícola en Mauritania, que incluye un programa de migración circular para jóvenes mauritanos, a los que ofrece formación y prácticas laborales en Andalucía y Francia. Además, desarrolla actividades y programas en Marruecos, y ya ha colaborado previamente con el Instituto Cervantes.

A la luz de este acuerdo, el Instituto Cervantes puede organizar cursos de español que incluyan contenidos específicos en el ámbito de los mencionados sectores pesquero y agrícola, que podrán ser de forma semipresencial, e incluir formación en línea y profesores para impartir la parte presencial del curso en sus instalaciones de Mauritania y Marruecos.