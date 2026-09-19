Varsovia se cita con el flamenco en el Instituto Cervantes

El baile, el cante y la guitarra pondrán acento flamenco al comienzo del otoño en Varsovia. El Instituto Cervantes de la capital de Polonia acogerá el próximo 26 de septiembre el espectáculo Tríptico flamenco, una cita que reunirá a Antonio González, Susana Sánchez, Rocío Bazán y Arturo El Polaco, en la edición número 61 de la Peña Flamenca Triana.

La propuesta, anunciada bajo el lema «Palabra, cante y baile», contará con González y Sánchez como protagonistas de la danza, la voz de Bazán y el acompañamiento a la guitarra de El Polaco. Cuatro intérpretes para un encuentro que permitirá acercarse a las distintas formas de expresión del flamenco y al diálogo que se establece entre ellas sobre el escenario.

"¿Qué une Granada, Málaga y Varsovia? ¡Por supuesto, el flamenco!", plantea el Cervantes en el anuncio de la convocatoria a un evento que conecta las raíces andaluzas de este arte con el público de la capital polaca, a través de una peña que alcanza su entrega número 61.

La actuación comenzará a las 19.30 horas en la sede del Instituto Cervantes, situada en el número 22 de la calle Nowogrodzka. Las entradas están disponibles a través del enlace de venta facilitado por la institución: kbq.pl/219297.