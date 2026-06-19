"Las islas van mar afuera" la novela inédita de Alfonso García-Ramos que permaneció décadas guardada en un cajón

Una novela inédita que permaneció más de medio guardada en un cajón, vuelve ahora a ocupar su lugar en la literatura canaria. "Las islas van mar afuera", obra de Alfonso García-Ramos, ha sido recuperada gracias al trabajo de investigación y edición de Thenesoya V. Martín De la Nuez, que ha permitido sacar a la luz un texto fundamental para comprender la evolución literaria del escritor tinerfeño.

La Librería del Cabildo de Tenerife acogió la charla "Las islas van mar afuera. La novela olvidada de Alfonso García-Ramos", en la que la investigadora responsable del rescate de la obra explicó el proceso que llevó a la publicación de una novela que durante décadas permaneció bajo custodia de la familia del autor sin llegar a editarse.

La recuperación de este título coincide con el reconocimiento a García-Ramos como protagonista del Día de las Letras Canarias 2026, una conmemoración que pone en valor la trayectoria de uno de los autores fundamentales de la literatura canaria del siglo XX.

Doctora en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Harvard y profesora de Estudios Hispánicos en el College of William & Mary (Virginia, Estados Unidos), Martín De la Nuez ha desarrollado una labor decisiva de investigación, recuperación documental y edición para devolver la novela al espacio público.

Una obra premiada que quedó inédita

"Las islas van mar afuera" fue finalista del Premio Benito Pérez Armas en 1957 y despertó el interés de la crítica de la época, pero, pese a ese reconocimiento inicial, permaneció inédita durante décadas.

La investigación de Martín De la Nuez permitió reconstruir la historia de la obra y culminar su publicación en 2024, incorporándola al legado literario de Alfonso García-Ramos y ampliando el conocimiento sobre una etapa fundamental de su producción.

La novela adelanta algunas de las preocupaciones que marcarían posteriormente la escritura del autor, como la emigración canaria hacia América, la identidad insular y la reflexión sobre la condición de vivir en un territorio marcado por la distancia y el aislamiento.

Un rescate literario para entender a García-Ramos

Durante la charla, presentada por el escritor y catedrático de Literatura Española de la Universidad de La Laguna, Nilo Palenzuela, la investigadora abordó los detalles del proceso de recuperación de la obra y su importancia dentro del conjunto de la producción del autor.

La publicación de "Las islas van mar afuera" supuso además el primer lanzamiento de Ediciones Tamaimo dedicado a Alfonso García-Ramos. La editorial prepara para finales de este año una nueva aportación al estudio del escritor con la edición crítica y anotada de "Tristeza sobre un caballo blanco", también a cargo de Thenesoya V. Martín De la Nuez.