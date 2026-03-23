José González promociona en Ecuador el modelo gallego de captación de trabajadores

José Gonzalez en el centro de la imagen durante una visita a Argentina

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, inicia esta semana una agenda institucional en América Latina con dos frentes claros: presentar el modelo gallego de captación de trabajadores en Ecuador y analizar sobre el terreno la situación de la comunidad gallega en Venezuela.

El viaje comenzará en Caracas, donde el responsable autonómico, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantendrá encuentros con entidades gallegas y visitará recursos asistenciales como la Hermandad Gallega. El objetivo es conocer de primera mano las necesidades de una colectividad que supera las 30.000 personas y evaluar el funcionamiento de los programas de apoyo impulsados por la Xunta.

La agenda incluye también la asistencia al estreno del documental Un pasaje de ida y de vuelta, centrado en la relación histórica entre Galicia y Venezuela.

Posteriormente, González se desplazará a Quito para participar en un foro internacional organizado por el Gobierno ecuatoriano y el Banco Mundial sobre migración laboral y movilidad de trabajadores.

En este encuentro, Galicia expondrá su modelo de captación de talento, basado en la incorporación de trabajadores en función de las necesidades reales de las empresas y a través de vías reguladas. Este sistema combina el retorno de gallegos del exterior con la contratación en origen en países latinoamericanos, dentro de una estrategia orientada a cubrir vacantes y facilitar la inserción laboral.

El objetivo del viaje es reforzar la presencia de Galicia en los circuitos internacionales de movilidad laboral y explorar nuevas vías de colaboración con países de América Latina en materia de empleo y captación de trabajadores.