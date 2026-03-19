Las Becas BEME, la apuesta de la Xunta para sumar capital humano cualificado a Galicia

La Xunta de Galicia ha puesto el acento en el papel de las Bolsas de Excelencia Juventud Exterior (BEME) como herramienta estratégica para atraer talento cualificado del exterior, coincidiendo con la apertura de una nueva convocatoria que permitirá alcanzar la cifra histórica de 2.000 beneficiarios.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, mantuvo un encuentro con jóvenes gallegos del exterior que cursan este año sus estudios de máster en la Universidade da Coruña. En la reunión, en la que también participaron el secretario general de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y la delegada territorial, Belén do Campo, se puso en valor el impacto de este programa en la integración académica y profesional del alumnado.

Actualmente, cerca de 60 estudiantes desarrollan su formación en A Coruña, repartidos en una veintena de másteres vinculados a sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la edificación sostenible, las finanzas o la dirección de empresas. Estas áreas, según subrayó la Xunta, están directamente conectadas con las necesidades del tejido productivo gallego.

El titular de Emprego recordó que el plazo de solicitud para la convocatoria 2026-2027 permanecerá abierto hasta el 30 de abril, con una dotación de 2,55 millones de euros. Con esta edición, se superarán los 15 millones de euros movilizados desde la puesta en marcha del programa, integrado en la Estrategia Galicia Retorna.

González incidió en la eficacia de estas ayudas para incorporar capital humano de alto valor, destacando que el 80 % de los participantes —con una media de edad de 29 años— permanece en Galicia tras finalizar sus estudios, ya sea trabajando por cuenta ajena o emprendiendo.

En materia de empleabilidad, el conselleiro subrayó la importancia del acompañamiento que reciben los beneficiarios, incluyendo orientación laboral, mentoría y tutorización. Además, el programa Galicia Suma Talento: Emprégate incrementa en un 25 % los incentivos a las empresas que contraten de forma indefinida a estos jóvenes.

Durante el encuentro también se abordó la necesidad de agilizar la homologación de títulos extranjeros. González reclamó al Gobierno central una vía específica que reduzca los actuales plazos —de entre tres y cinco años— mediante una coordinación más eficaz entre administraciones, universidades y el Ministerio, con el objetivo de facilitar la incorporación de estos perfiles al mercado laboral en condiciones acordes a su cualificación.

Las BEME están dirigidas a jóvenes gallegos residentes en el exterior, así como a descendientes con titulación universitaria que deseen cursar un máster en alguna de las tres universidades públicas gallegas. Las ayudas, que oscilan entre los 8.000 y los 12.500 euros, cubren matrícula, desplazamiento, alojamiento y manutención, consolidándose como una de las principales vías de retorno y captación de talento para Galicia.