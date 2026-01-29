José Téllez (CC) apoya la regularización de migrantes y critica la falta de planificación en Canarias Más directo

Coalición Canaria (CC) considera positiva la regulación administrativa extraordinaria y temporal de las personas migrantes que ya se encuentran en España, aunque advierte de la falta de previsión del Estado sobre sus efectos en territorios especialmente tensionados como Canarias. Así lo ha señalado el secretario ejecutivo nacional de Política Exterior e Interculturalidad del partido, José Téllez, quien ha reclamado medidas específicas y recursos adicionales para el Archipiélago.

Téllez señaló que la iniciativa responde a una demanda social largamente planteada, incluso a través de una iniciativa legislativa popular que llegó a reunir apoyos suficientes para su debate parlamentario. En este caso, recordó, el Gobierno ha optado por la vía reglamentaria mediante un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería, evitando así su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Desde una perspectiva general, el dirigente nacionalista valoró los beneficios jurídicos y sociales de la medida, destacando que aporta seguridad jurídica, contribuye a descongestionar el sistema de asilo y permite aflorar economía sumergida. A ello se suman, según indicó, avances en inserción laboral, protección de la unidad familiar y reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad estructural.

No obstante, Téllez puso el acento en la realidad canaria. A su juicio, en las Islas podría concentrarse el mayor volumen proporcional de solicitudes, en un territorio que ya soporta una elevada presión en los sistemas de acogida y en la tutela de menores migrantes, y que además carece de medios administrativos suficientes para afrontar un proceso de esta magnitud.

Ante esta situación, Coalición Canaria reclama una dotación presupuestaria adecuada para reforzar las oficinas de extranjería, la habilitación de nuevas dependencias que eviten el colapso administrativo y la creación de mecanismos de coordinación con el sistema de protección de menores que garanticen una transición ordenada a la mayoría de edad. Asimismo, el partido insiste en la necesidad de fondos europeos específicos para los territorios frontera.

Téllez recordó además que el Estatuto de Autonomía de Canarias establece la participación de la Comunidad Autónoma en las decisiones del Estado en materia migratoria con especial trascendencia para el Archipiélago. “Esta participación preceptiva no se ha tenido en cuenta”, lamentó, reclamando al Gobierno central que incorpore a Canarias en la toma de decisiones que afectan de manera directa a su realidad social y territorial.